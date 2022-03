El atleta catalán Adel Mechaal, séptimo en la final de 3.000 metros de los Mundiales en pista cubierta, achacó el resultado a la acumulación de cansancio, la falta de sueño y a las dudas con que llegó a la carrera decisiva por las medallas: "He trabajado seis meses para este día y lo he jodido", reconoció.

"Hoy había descansado y dormido bien, pero la sensación de las semifinales me han generado muchísimas dudas de mi cabeza y mi estado de forma, y no he podido dejar de pensar en ello. Los últimos cuatro días antes del campeonato fueron terribles y a ver si la Federación española pueda ayudar a que prime un poco más el rendimiento que viajar todos juntos, como en el caso de Duplantis por ejemplo", se lamentó.

"Yo llevo cuatro días sin parar y me apena que haya perdido quizás una oportunidad increíble. Esperemos superar los problemas de cara al verano. Yo prometí luchar por las medallas, he intentado ilusionar a los españoles, y no ha podido ser".

Insistió en su falta de descanso: "Si cuento las horas que he dormido en los últimos cuatro días han sido a lo mejor 20 horas de mierda, me da mucha rabia. Es lo que realmente me destroza (casi empieza a llorar). Estaba en una forma increíble, pero sin dormir es imposible".

"Con mi mujer y el entrenador (Antonio Serrano) hemos intentado lo máximo, pero era imposible. Luchando con esta gente, ellos no te lo perdonan. Y he hecho un viaje de 36 horas Estambul-Madrid-Zurich-Belgrado porque había que viajar con el equipo. He trabajado seis meses para este día y lo he jodido. Me da mucha rabia", concluyó.