Desde este viernes, 18 de marzo y hasta el domingo 20 se celebra en Belgrado el Campeonato del Mundo de Atletismo en Pista Cubierta con la presencia de 27 atletas españoles (14 hombres y 13 mujeres) de los que 4 son valencianos (2 hombres y 2 mujeres). La saltadora Fátima Diame, el vallista Quique Llopis, y los heptatletas Jorge Ureña y Claudia Conte serán los representantes del atletismo valenciano y del Proyecto FER.

Jorge Ureña estará finalmente en Belgrado algo que prácticamente había descartado hace apenas unos días, tras proclamarse campeón de España en Ourense y que llega como un «regalo» que está dispuesto a disfrutar al máximo: «la verdad es que estoy muy contento de poder competir finalmente», destaca el alicantino que no había logrado la mínima exigida esta temporada pero que ha sido repescado a última hora ya que la World Atlhetics le concedía una plaza de invitado. El decatleta de Onil ha vivido un auténtico calvario en los últimos meses con una molesta lesión en el pie que le ha impedido rendir a su nivel esta temporada y que casi le deja fuera del Mundial: «llevo ya desde el verano pasado con ella y ha habido momentos complicados porque no sabíamos muy bien qué pasaba. El pie se inflamaba al saltar y me provocaba dolor».

Aunque no llega en su mejor momento, Ureña se muestra optimista: «voy a Belgrado a disfrutar pero también con el objetivo de quedar entre los mejores europeos y a intentar batir mi récord de España que tengo con 6.249 puntos». Al de Onil, noveno en Tokio 2020, campeón de Europa en pista cubierta en Glasgow 2019 y subcampeón en Belgrado 2017 y Torun 2021, le falta en su palmarés hacer un buen Mundial: «En 2016 llegué enfermo con un fuerte resfriado y en 2018 con una pubalgia, este año tampoco llego al cien por cien pero daré todo lo que pueda».

El suizo Simon Ehammer, campeón de Europa sub-20 de decatlón y que este año ha hecho 6.285 puntos; el estonio Christian Huasenberg, el australiano Ashley Monoley, bronce en el decatlón olímpico de Tokio, serán algunos de los principales rivales de Ureña.

En la prueba de combinadas pero el concurso femenino estará la también atleta del Playas de Castellón, Claudia Conte, a sus 21 años afronta su primer Mundial, y al igual que Ureña, gracias a una plaza de wild card otorgada por World Athletics. Conte viene de ganar la plata en el Campeonato de España: «cuando me dijeron que iba al Mundial fue como ganar la lotería». La castellonense afirma que quiere «disfrutar la experiencia de verme al lado de grandes atletas a las que admiro. Por ejemplo, Katarina Johnson-Thompson», pero, avisa: «buscaré marca personal y hacerlo mejor que nunca».

Para Fátima Diame será su quinta gran competición internacional: En el Europeo al aire libre de Berlín en 2018, no pasó a la final. En el Europeo bajo techo de Glasgow en 2019, llegó hasta los 6,46m; se quedó a sólo 4 centímetros de la octava plaza y, por tanto, de ser finalista. En el Europeo en pista cubierta de Polonia en 2021, saltó 6,47m y acabó séptima. Y también el pasado año, en los Juegos de Tokio, hizo 6,32m y no tuvo opciones de llegar a la jornada definitiva. Ahora, en Belgrado, quiere ofrecer su mejor versión: «Como mínimo, quiero ser una de las 8 finalistas. Y una vez ahí, no me conformo. Pelearé por estar lo más arriba posible y, por qué no, luchar por una plaza en el podio». La valenciana que esta temporada ha iniciado un nuevo rumbo con Iván Pedroso como entrenador, afirma que el 6,64 que hasta ahora es su mejor marca del año, no refleja su nivel actual: «En Belgrado espero llegar más lejos».

Quique Llopis, junto al navarro Asier Martínez, han tomado el relevo de Orlando Ortega en las vallas españolas. El de Bellreguard llega en plena forma a Belgrado. Este invierno ha rebajado su marca personal en 13 centésimas y se sitúa en 7:56, elnoveno tiempo de los 45 vallistas participantes. El sueño de ser finalista (quedar entre lo ocho primeros), está al alcance de Llopis: «Si logro una prueba de 10, estoy en condiciones de rebajar ese crono de 7:56.Voy a disputar mi primer Campeonato del Mundo absoluto y quiero disfrutarlo al máximo. Por supuesto, el objetivo inicial es plantarme en las semifinales. Ni descarto alcanzar la final ni voy a obsesionarme con disputarla», afirma.

Peleteiro y Mechaal, entre los favoritos

La gallega Ana Peleteiro, medallista de bronce olímpica en triple salto, y el catalán Adel Mechaal, plusmarquista europeo de 3.000 m en sala son las principales opciones de medalla para España que, con 27 atletas presenta el tercer equipo más voluminoso de los 137 presentes en la capital serbia, sólo por detrás de Estados Unidos (56) y Gran Bretaña (40). La lista española incluye a 13 campeones de España actuales y a 7 plusmarquistas nacionales.

Peleteiro y el leonés Saúl Ordóñez, repescado aquí para el 1.500 una vez que Mechaal optó por el 3.000 fueron los medallistas españoles, con sendos bronces, la última vez que se disputaron los Mundiales en sala (Birmingham 2018). A lo largo de las 17 ediciones anteriores, España ha conseguido 37 medallas (1 de oro -Manuel Martínez en peso en Birmingham 2003-, 21 de plata y 15 de bronce) y sólo en tres ha regresado sin metales (París 1997, Budapest 2004 y Estambul 2012). Su mejor cosecha, la de Birmingham 2003, donde obtuvo seis metales (1/4/1).