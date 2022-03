El presidente de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), Raúl Chapado, destacó este martes el "trabajo, talento y determinación" del "potente" equipo español que disputará el Mundial en pista cubierta de Belgrado, del 18 al 20 de marzo, durante la despedida de los atletas que representarán a España, entre los que hay cuatro valencianos: Fátima Diame (longitud), Quique Llopis (60 m vallas), Jorge Ureña (heptatlón) y Claudia Conte (pentatlón).

"Es imprevisible, hay un nivel tremendo en el Mundial. Es muy difícil conseguir medalla y meterse en la final, pero no es descartable. En las últimas competiciones hemos tenido un rendimiento mayor de lo esperado. El ADN de este equipo es la superación permanente. Es imposible hacer una predicción, menos en pista cubierta, hay muchas cosas que suceden. Llevamos una equipo muy potente, pero se complica por el nivel de marcas", explicó Chapado a preguntas de los medios durante el acto de despedida del equipo.

El presidente puso en valor la "valentía y flexibilidad" del atletismo español en los últimos dos años. "El atletismo español se ha convertido en una actitud, habéis conseguido trascender a las medallas, las marcas, habéis enganchado a los aficionados por esa actitud, que se asienta en el trabajo, el talento y al determinación", resaltó.

Así, Chapado insistió en el papel tan importante que juega el deporte en tiempos de "conflicto y falta de respeto". "Estamos en un momento complicado, y el atletismo tiene que servir para enseñar al mundo que se puede ser rivales y se puede competir en un clima de respeto y amistad. Nos tenemos que acordar del equipo ucraniano, tenemos que ser muy empáticos, y demostrar que estamos más allá del conflicto, el deporte tiene que servir para hacer cosas que enriquezcan a la humanidad", afirmó sobre el conflicto iniciado por Rusia.

"Demostrad que sois el espejo y mejor ejemplo, sois grades atletas y grandes personas. Respetad las reglas a lo rivales para estar entre los mejores. Lo que os hace un equipo fantástico es esa capacidad de lucha y mejora permanente. Estoy convencido de que volveremos satisfechos y contentos por vosotros", se dirigió a los atletas españoles.

Durante el acto se ha presentado a todo el equipo español por completo. Una lista de 27 deportistas formada por Bernat Canet, Maribel Pérez, Manuel Guijarro, Bruno Hortelano, Laura Bueno, Sara Gallego, Mariano García, Álvaro de Arriba, Lorena Martín, Saúl Ordónez, Nacho Fontes, Marta Pérez, Adel Mechaal, Asier Martínez, Quique Llopis, Xènia Benach, Teresa Errandonea, Fátima Diame, Ana Peleteiro, Jorge Ureña, Claudia Conte, Iñaki Canal, Bernat Erta, Javier Sánchez, Carmen Avilés, Aauri Lorena Bokesa y Geena Stephens.

Bokesa y Mechaal serán los encargados de capitanear este equipo con "ilusión y orgullo". "Nunca he estado más cómoda en la selección como en los últimos años. Hay mucho compañerismo y eso refleja lo que sale en la pista. Vamos a hacer lo posible para que nos salga bien, daremos la cara. Nos dejaremos la piel y os haremos disfrutar", aseguró la atleta.

"Me produce un orgullo tremendo la gran variedad de este equipo. Ya nos somos una potencia en fondo y medio fondo, hay una variedad muy ilusionante. Ya no es Fermín Cacho o Abel Antón, puede ser Asier, Maribel, Bruno... Los jóvenes se pueden sentir ilusionados con este equipo", indicó Mechaal.

Peleteiro y su "relación de amor-odio con la pista cubierta"

Precisamente Mechaal, el campeón de España en 3.000 y 1.500, preguntado por su retirada y el maratón, dejó claro que sigue "disfrutando" de la pista. "Ojalá los jóvenes me retiren cuanto antes para poder hacer maratón. Pero todavía disfruto mucho en la pista, sobre todo en cubierta, con el público cerca, formando parte de un equipo. Todavía me ilusiona, quiero seguir aumentando mis internacionalidades. A partir de París haré un 'break' del atletismo de pista, pero no descartaría volver si los jóvenes me lo permiten", apuntó.

Otras de las referentes en esta cita será Ana Peleteiro, que reconoció tener una relación de "amor-odio" con la pista cubierta. "Me cuesta preparar pista cubierta, pero la disfruto mucho. La confianza que la gente pone en mí a día de hoy me la he ganado a pulso. Hubo años en los que llegué mejor clasificada pero llegué con menos salud, ahora llego con salud, eso es muy importante. Voy con objetivos e intentaré cumplirlos", insistió.

Durante el acto también intervino el subdirector general de alta competición del CSD, Jesús Mardaras, quien deseó suerte al equipo español de cara al Mundial. "Estáis preparados ahora y tenéis recorrido. Las mujeres habéis incrementado vuestra presencia. Desde el CSD nos estamos encargando de mejorar los medios de todos los deportistas en España. El atletismo es importante, con un papel predominante en los Juegos", señaló.

"Todos tenemos que ser ambiciosos, vamos a implementar ayudas de manera importante, con un programa dirigido a la élite, a los deportistas que pueden estar entre los ocho mejores de los Juegos, será una ayuda especial, para mejorar y luchar en el mismo nivel de medios que los rivales", añadió.

Por su parte, la directora de márketing de Joma Sport, Marina López, celebró que la selección vaya equipada con su marca. "Es un orgullo poder acompañaros y que sintáis que esta marca española lleva mucho años apoyando el deporte. Saber que los deportistas de más alto nivel van con nuestras prendas es muy significativo y dice mucho de la marca. Compartimos el sentimiento competitivo, os deseo mucha suerte y mucho ánimo", aseveró.