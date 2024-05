Confianza intacta del Pipo en Jaume

La confianza de Rubén Baraja en Jaume Domènech permanece intacta. El Pipo seguirá confiando en el ‘gat’ para que defienda la portería el próximo domingo contra el Alavés en Mestalla. No existen dudas bajo palos. El cuerpo técnico cree en su segundo portero como sustituto del Giorgi Mamardashvili. El internacional georgiano se perderá su primer partido de la temporada por sanción y en su lugar jugará Jaume como el pasado lunes en Montjuïc. Los tres goles que encajó de Robert Lewandowski en la segunda parte no cambian nada la consideración de los técnicos. Jaume es el relevo de ‘Mamar’. Lo fue en la Copa y lo será por primera vez en Liga esta temporada.

Jaume volverá de inicio en la competición liguera después de mucho tiempo. Hay que remontarse al 21 de mayo de 2022 para encontrar su último partido de Liga como titular. Fue en el Valencia-Celta que cerraba la temporada 21/22 y que pasó la historia por la multitudinaria manifestación contra Peter Lim que dejó vacío Mestalla y supuso el final de la presidencia de Anil Murthy.

Jaume solo ha disputado cuatro partidos de Copa esta temporada, además de los 45 minutos de lunes contra el Barça. Frente al Logroñés, Arosa, Cartagena y en la fatídica eliminatoria de octavos de final ante el Celta el pasado 17 de enero. El ‘gat’ volvió el lunes a la portería contra el Barcelona y contra algo todavía más peligroso: sus casi cuatro meses de inactividad. El jugador ha repasado su partido con el preparador de porteros José Manuel Ochotorena y está enfocado y concentrado para ayudar al equipo a ganar al Alavés el domingo en Mestalla. Como siempre ha dicho, Jaume respeta la crítica, pero no le afecta. Ni la positiva ni la negativa. El canterano Cristian Rivero se sentará en el banquillo en busca de la oportunidad que se le está resistiendo durante los últimos años.

Fue héroe ante el Alavés

El Alavés trae buenos recuerdos a Jaume. El de Almenara fue el héroe de la eliminatoria de cuartos de final de la Copa que metió al equipo en las seminales de 2018. Fue el 24 de enero. El de Almenara se exhibió en la tanda de penaltis parando los lanzamientos de Pedraza y Hernán Pérez y provocando el error definitivo de Rubén Sobrino. El entonces entrenador del Valencia Marcelino García Toral elogió la actuación del portero y explicó el motivo por el cual vio la tanda con los ojos cerrados. «En los penaltis Jaume ha estado magnífico. Hace muchos años que no veo los penaltis, he repetido mi forma de actuar. No me gustan nada los penaltis. No los veo nunca, ni durante el partido tampoco. Ni los que tiramos ni los que nos tiran. Es una manía y he preferido seguir con ella», afirmó.

Suscríbete para seguir leyendo