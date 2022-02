El apellido Ureña es sinónimo de atletismo y, concretamente, de pruebas combinadas. Jorge Ureña es el vigente plusmarquista español de pentatlón, campeón de Europa en Glasgow 2019, plata en Belgrado 2017 y noveno en los Juegos de Tokio 2021. Su padre, José Antonio, además de ejercer como entrenador del propio Jorge, es también un consumado combinero que a sus 55 años sigue cosechando éxitos. El pasado sábado en el Palau Luis Puig, en el Campeonato de España Master, añadía un nuevo hito a su palmarés batiendo el récord del mundo de pentatlón en la categoría de Más de 55 años. Sumó 4.348 puntos, mejorando en 57 puntos la anterior plusmarca en poder de un atleta alemán.

El veterano de Onil hizo 9.28 en los 60 metros vallas; saltó 5,70 en la longitud; lanzó 12,20 en peso; saltó 1,51 en la altura, y remató con un 1.000 en 3:04.82: "En el Autonómico hacía un par de semanas ya vi que podía batir el récord, así que, como el Campeonato de España se disputaba en València y estaba cerca, fui a competir. Me gusta participar en competiciones cuando puedo pero sin presión, por divertirme, aunque la verdad es que al ver que podía batir el récord del mundo noté más presión", afirma José Antonio que pese al récord, cree que aún podría haberlo hecho mejor: "las pruebas de longitud y altura me fueron mal". Cuando acabó la competición uno de los primeros en felicitarle fue su hijo Jorge: "se alegró mucho pero ‘se vengó’ y aprovechó también para corregir mis errores como hago yo con él cuando compite".

José Antonio Ureña lleva toda la vida dedicada al atletismo: "empecé a particarlo de pequeño y la verdad es que como era bajito y tampoco destacaba especialmente en ninguna prueba, me decanté por el decatlon". Ya de joven cosechó numerosas medallas: "en Promesas fui campeón de España y como absoluto también logré varias medallas, fui campeón de España en pista cubierta y gané varias medallas de plata y bronce al aire libre, además llegué a ser dos veces internacional", enumera con orgullo. Su etapa de ‘veterano’ también está siendo muy fructífera: "llegué a batir el récord del mundo de pentatlón en M 45 aunque me duró poco", destaca José Antonio que en su palmarés también tiene el título de campeón de Europa M 50 y en 2018 fue elegido como mejor atleta veterano de España por la RFEA. Aunque a él, lo que más le reconforta son los éxitos de su hijo: "Tener un hijo que siga tus pasos y además te supere con creces es el mayor orgullo para un padre. La verdad es que cuando empezó de pequeño no soñábamos con llegar tan lejos", destaca José Antonio que junto a Jesús Gil lidera el club Colivenc de Onil donde ejerce de entrenador y donde se formó como atleta su hijo Jorge: "Yo llevo el grupo de pruebas combinadas, tenemos unos 15 atletas". Además, sigue ejerciendo de entrenador de Jorge: "no es fácil dirigir a tu propio hijo. Cuando le corrijo algo no le gusta pero al final acaba haciéndome caso".

Para José Antonio su labor de entrenador es ahora su prioridad por lo que no estará dentro de unos días en el Campeonato de Europa de Veteranos que se disputa en Portugal: "no puedo, coincide con el Campeonato de España Absoluto al que iré con Jorge. La verdad es que para mí competir es un hobby pero por mi labor de entrenador y por mi trabajo en Deportes del l Ayuntamiento de Onil, no puedo ausentarme muchos días para competir".

A sus 55 años recién cumplidos José Antonio se mantiene en plena forma: "Aunque cada vez entreno menos, la verdad. Intento aprovechar las sesiones con los atletas de la escuela para hacer algo, caliento con ellos, hago algunas series... además mi trabajo es el deporte, me muevo siempre en bici, así que estoy todo el día en movimiento y eso me ayuda", destaca el veterano atleta que afirma que sus pruebas favoritas son "las vallas y la pértiga. Antes no me gustaban los lanzamientos pero últimamente se me dan mejor".

INTENSA AGENDA PARA JORGE

José Antonio y su hijo Jorge tienen por delante un intenso 2022: "vamos a ir al Campeonato de España y luego la idea es hacerlo todo: el Mundial de Pista Cubierta en Belgrado en marzo, el Mundial al aire libre en julio en EEUU y el Europeo en Munich en agosto". Su principal preocupación es que Jorge supere cuanto antes unas molestias que padece en el pie: "a la hora de saltar, en la batida, le duele y luego se le produce una inflamación. Está en tratamiento médico y esperamos que pueda recuperarse a tiempo para el Mundial de Belgrado que se celebra del 18 al 20 de marzo".