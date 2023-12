Teresa Lima, jugadora de la selección española Sub-21, ha sido designada como la MVP (Most Valuable Player) de la Copa del Mundo Júnior que se ha celebrado en Chile, del 29 de noviembre al 10 de diciembre.

El gran juego desplegado por la delantera española durante todo el campeonato tuvo su reconocido premio. “No tengo palabras. No me lo esperaba para nada. Estoy súper contenta y emocionada. Por el equipo y por todo el trabajo hecho. Sin ellas, sin mis compañeras, este reconocimiento no habría sido posible. Y en cuanto al futuro, me encantaría jugar unos JJOO con la absoluta. Eso sería genial”, comentó tras recibir el premio.

Resultados de las Redsticks Sub-21

En cuanto al campeonato, España quedó finalmente en octava posición tras perder con Argentina (1-0), ganar a Zimbabue (8-0) y a Corea (2-1) en la fase de grupos. Caer ante Países Bajos (1-4) en los cuartos de final. Y ante Alemania (1-2) y Japón (2-4) en la lucha del 5º al 8º lugar.

Podio y otras premiadas

La Copa del Mundo Júnior la ganó Países Bajos en los shot outs (4-1) tras remontar un 0-2 en contra ante Argentina. Y el tercer lugar fue para Bélgica, que goleó a Inglaterra por 7-0 en la lucha por el bronce.

El resto de los premios individuales fue para Astrid Bonami (Bélgica) como máxima goleadora y Mercedes Artola (Argentina) como mejor portera.