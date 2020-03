"Oye papá, ¿y ahora de qué vas a escribir?"

Mis hijos pequeños han entendido a la perfección porqué tienen que quedarse en casa. Pero me las he visto y deseado para explicarles porqué hay personas que esto de la pandemia y el confinamiento se lo han tomado como un apocalipsis zombi en el supermercado. Al salir de casa camino del periódico, los dos se han despedido de mí con un deseo y una pregunta que les atormenta desde que se empezaron a aplazar primero partidos y luego competiciones enteras.

El deseo ha sido «que no te muerda el coronavirus», consecuencia de uno de esos virales en los que alguien se jugaba la yugular por un rollo de papel del water. La pregunta, con mucha miga: «Si no juega nadie, ¿ahora de qué vas a escribir?». Esa inquietud, en realidad, no la tienen solo ellos, así que la respuesta es como si la tuviese preparada, casi memorizada, a fuerza de repetírsela a todos los que me la han hecho, incluidos aquellos que se refieren a los deportes con desdén, como si fuese información de segunda, tercera o cuarta división. No hay duda de que cuando no hay Liga, como en verano, la cosa se complica, pero también es cuando más nos leen y no sólo por el mercado de fichajes: «Mientras haya aficionados al deporte, siempre tendremos cosas que contar, nos os preocupéis».



Información deportiva

Aquí vuelve a estar SUPER, como ayer y como mañana, tanto en su edición impresa como en la digital, contando qué va a pasar ahora por culpa del dichoso coronavirus con las ligas, con la Eurocopa, con los Juegos Olímpicos, con todos los deportistas profesionales afectados, con los planes del Valencia, con los del Levante, los del Valencia Basket... Y desde hoy, especialmente, estando al lado de los runners, los atletas populares que ni podemos ni debemos salir a correr ya no por el estado de alarma que nos obliga sino por una cuestión de responsabilidad, la que le falta a los zombis de las tiendas.

La emergencia sanitaria ha supuesto un apagón para el mundo del deporte, tanto para los que lo practican como para los que lo disfrutan yendo a los estadios o viéndolo a través de sus pantallas. No hay nadie que no lo eche en falta y con el paso de los días la sensación de vacío, seguro, va a ir más. Desde aquí no podremos llenarla del todo pero sí que trataremos de saciarla informando de todo lo que podamos. Que nadie se olvide de que fue un club como el Valencia CF, por más que la ocasión le sirviera también para quitarse del foco, el primero en articular las medidas que ahora nos afectan a todos. La información deportiva, siempre de Primera División.