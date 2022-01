El CAU Valencia no pudo conseguir una victoria en su visita al Fénix en un partido donde el juego de pie no suficiente para vencer.

Empezó la primera parte con igualdad y el Fénix lanzando a palos en la primera ocasión que tuvo. No acertó la patada que era muy lejana y tampoco lo hizo el CAU en la siguiente. Si se adelantó a la segunda el equipo visitante donde Titu empezó a desplegar su habitual catálogo para poner por delante a su equipo. En un despiste defensivo logró Fénix atravesar casi todo el campo para conseguir el primer ensayó local y mandar en el marcador. Respondieron los valencianos con nuevos golpes trasformados para acortar distancias pero al descanso se llegó con ventaja local de 13-9.

La segunda parte fue de dominio del Fénix. Y eso que el CAU volteó en los primeros minutos el marcador a base de puntapiés. Pero los ensayos llegaban de parte del rival que en dos ocasiones cruzó la línea defensiva para aumentar su ventaja. No encontraba el camino el equipo y al final 27-15 en un partido jugado con muchos altibajos y donde todos los puntos conseguidos fueron a base de puntapiés de castigo.

Club de Rugby San Roque - XV Babarians Calviá

El campo del Río presentó un magnífico aspecto en un día soleado. Cada jornada, esta competición nos demuestra que todos los partidos son disputadísimos independientemente de lo que refleje el puesto de la clasificación. Y es lo que se presenció en el terreno de juego entre el Club de Rugby San Roque y XV Babarians Calviá, que acabó con el ajustado marcador de 24-22.

Empezaron muy enchufados los baleares y en el minuto 3 de juego consiguieron su primer ensayo en una jugada elaborada que fue pasando de mano en mano hasta llegar a la banda y ser posado en la zona de marca.

Al poco, Hugo Cantet gracias a una enorme patada desde 40 metros y escorada, redujo distancias y dejó el marcador en un 3-5. Pero los visitantes seguían dominando el juego con fases largas llevando el oval de un lado a otro del campo. Al cuarto de hora el San Roque poco a poco fue quitándose la presión con varias patadas precisas a los alas. Y en la primera ocasión que pisaron la 22 contraria lograron el ensayo local por medio de Joel Trejo, que transformaría Hugo Cantet (10-5).

El conjunto mallorquín volvía a hacerse con las riendas del encuentro y desperdició un tiro a palos asequible. Esta iniciativa mallorquina continuó gracias a la tarjeta amarilla mostrada al jugador local José Coronado y derivó en dos ocasiones muy peligrosas que a punto estuvieron de convertirse en ensayo.

Los valencianos por su parte no encontraban la fluidez en el juego abusando en ocasiones de la patada. Aún así volvían a sumar 3 puntos por medio del apertura después de transformar de nuevo un golpe de castigo (13-5). El Babarians no quería marcharse al vestuario sin engrosar su marcador. El conjunto local no lo permitió pero al borde del descanso perdió por lesión a Poli, que hasta entonces estaba destacando por su placajes frontales y percusiones.

En la reanudación del encuentro se mantuvo la igualdad y el juego transcurrió en el medio campo. Los visitantes con las ideas más claras empezaron a jugar en campo contrario. De nuevo una expulsión temporal en el equipo valenciano (Joel Trejo). Fruto del dominio y la superioridad numérica llegó el segundo ensayo balear tras ganar una melé a 5 metros y plantar el balón por el cerrado. Era el minuto 53 y el marcador se sitó en un 13-10. Media hora por delante y todo por decidir.

Diez minutos después el San Roque volvió a explotar las infracciones que le concedió el rival y Hugo Cantet castigó de nuevo con 3 puntos más (16-10). Pero el conjunto balear continuó a lo suyo, orden y disciplina para jugar en campo contrario. Como consecuencia, tras ganar una touch a 5 metros, formar un maul y un ruck posan el oval en el suelo. El marcador insistía en apretarse, 16-15.

Quedaban 10 minutos agónicos por delante donde un toma y daca constante marcó el devenir de los últimos instantes. Primero con la tarjeta roja mostrada al equipo mallorquín por un placaje peligroso al jugador blaugrana Tony Mamen. Resultante de esta tarjeta fue un golpe de castigo que el 10 local se encargó de pasar por los 3 palos (19-15). Posteriormente una patada para los tres cuartos del San Roque estuvo a punto de convertirse en el ensayo de la tranquilidad, pero el colegiado señaló avant y melé para los baleares. La melé fue sancionada con golpe franco para los visitantes que sacaron rápido el balón y desde su 22 el segundo centro se marcó una extraordinaria carrera por la banda derecha zafándose de sus rivales y alcanzar la zona de marca y lograr el ensayo transformado casi definitivo (19-22). Un mazazo para la afición local cuyo equipo llevaba 60 minutos por delante en el marcador. Pero no para los jugadores del San Roque, que si por algo se caracterizan esta temporada es por no perder la cara al partido en ningún momento. Sacaron de centro sabedores de que era la última jugada. Afortunadamente ganaron la posesión y comenzó un carrusel interminable de fases por la banda izquierda, penetraciones, rucks, más penetraciones, más rucks. Los jugadores mostraron templanza para no perder la posesión del oval o cometer una indisciplina que diera al traste con el objetivo. Pacientemente fueron arañando metros hasta situarse a escasos centímetros de la línea de ensayo. Y ahí apareció Tony Mamen, oliendo la sangre y lanzándose con una enorme potencia hasta obtener el definitivo ensayo de la victoria (24-22).

Un final de infarto, en un partido igualadísimo donde el árbitro estuvo correcto todo el encuentro y los espectadores pudieron disfrutar de este deporte.