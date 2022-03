Se va acercando el momento en el que muchas personas empiezan a pensar en la operación bikini y a estas alturas ya sabrás que no existen las dietas milagro. El que algo quiere, algo le cuesta. Si has venido buscando un menú que actúe como si se tratara de una pastilla mágica que te elimine esos michelines de un día para otro, olvídate. La única manera de adelgazar es lograr un déficit calórico y cuanto mayor sea, más kilos te quitarás de encima. Así de simple. Ahora bien, no todas las personas y metabolismos son iguales.

Son decenas las dietas típicas que habrás intentado realizar. Que si la 'mediterránea', que si la 'keto', que si el 'veganismo', que si el 'ayuno intermitente'. Cada una aporta unas cosas, pero no todas ofrecen la ventaja de perder peso de manera segura y saludable. En este sentido, US News & World Report ha elaborado un listado con la clasificación de las mejores dietas del mundo para adelgazar. Expertos en nutrición, obesidad, enfermedades cardíacas, diabetes o hasta psicólogos se han puesto manos a la obra para analizar 39 dietas diferentes. La idea no es otra más que catalogarlas según su efectividad para perder peso (a corto, medio y largo plazo), la dificultad de seguirlas, lo saludable que sea, sus contraindicaciones frente a enfermedades, etc... ¿Cuál es la mejor dieta del mundo para adelgazar? Según dicho estudio, la opción más destacada es la dieta flexitariana. "La dieta flexitariana, que enfatiza frutas, verduras, legumbres, granos integrales y proteínas vegetales, es una opción inteligente y saludable", concluyen los expertos. El patrón alimentario se basa en un 80% de alimentos vegetales y un 20% de origen animal. Lo que debes desterrar de tu vida son los ultraprocesados. La bollería, los helados, dulces, alcohol, refrescos (si tomas, que sean light o Zero) y comida rápida deben ser claras excepciones. Nada de veganismo, que es bastante perjudicial para la salud especialmente en niños y personas mayores o con carencias. Hay que saber comer de todo, aunque vigilando las cantidades. Y, un truquito, puedes comer algo de chocolate, pero procura que sea +70% puro. Te dejará saciado con poca cantidad. Dieta flexitariana y deporte para perder peso rápido Te estarás preguntando si siguiendo una temporada esta dieta lograrás quedarte hecho todo un maniquí. Pues depende de cómo estés, de lo que entiendas como 'temporada' y de si tienes una vida más activa para acompañar a la dieta. Es importante que sepas que de poco sirve tomarte un rico puré de verduras y después tomarte tres cubatas. Con este método y aumentando progresivamente el tiempo de ejercicio, lograrás adelgazar todos los kilos que desees. Eso sí, poco a poco y de manera saludable, evitando así el siempre temido efecto rebote. ¿A qué esperas?