Lo que Luis Enrique no sabía de Dani Parejo I. HERNÁNDEZ

«Ha estado muy bien. Ha perdido un par de balones en el centro del campo, cosa extraña porque es de hielo y aguanta muy bien la presión. Pero ha ido creciendo. Ha hecho un gran partido, es inteligente, conoce a todos los jugadores de todas las ligas, le gusta el fútbol. Trabaja bien. Estoy muy contento porque esté con nosotros», con esas palabras definía Luis Enrique el partido de Dani Parejo. De menos a más y sobre todo una cosa: inteligente. El centrocampista convenció en su debut como titular y recibió los elogios de un técnico que también habló sobre Rodrigo. «Sabe que confiamos plenamente en él y aporta todo lo que tiene como jugador que es muchísimo. Ya sea como nueve o en banda. Aporta muchísimo», explicó.

Sobre el ambiente de Mestalla Luis Enrique también dejó claro que fue parte importante del triunfo y no dejó escapar un detalle: la actitud con el 1-1. «Conozco Mestalla y me ha encantado. Al principio parecía que no iba a haber mucho público pero luego se ha llenado. Y lo más importante es que han aparecido cuando más lo necesitaban los jugadores», explicó el técnico.

Para terminar, el asturiano habló de Gayà y su papel en el grupo. «No ha podido participar pero estoy contento con él. Ha venido a todas las convocatorias. Los tres del Valencia están a un gran nivel en su club y son muy importantes para la Selección», concluyó.