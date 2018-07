Rajada de Rafa Nadal en Wimbledon

El español Rafael Nadal defendió este sábado que Wimbledon es un torneo al aire libre, como así figura en el calendario oficial, pero incidió en que no entiende la decisión de la organización de comenzar el viernes bajo techo y continuar hoy en las mismas circunstancias en el encuentro ante Novak Djokovic. "Como se empezó el partido sobre pista cubierta, según ellos, se tiene que terminar en las mismas condiciones que han empezado, a no ser que los dos jugadores estemos de acuerdo en que se juegue descubierto, y evidentemente no lo estábamos", explicó el balear en rueda de prensa.

Nadal se refería a la decisión tomada por la organización el viernes de cerrar el techo, aunque no llovía y quedaba todavía tiempo de luz, aunque poco. "Es un torneo al aire libre, es la realidad. Lo único que no entiendo es que si se empieza bajo techo porque no hay luz, ¿por qué hoy tenemos que seguir -bajo techo-?", dijo Nadal.

El español argumentó que el partido, que comenzó más tarde de lo previsto inicialmente porque la anterior semifinal entre el estadounidense John Isner y el surafricano Kevin Anderson duró seis horas y media, "se podría haber empezado al aire libre". "Pero para ganar tiempo se empieza 'indoor' (en pista cubierta). Ya se empieza en unas condiciones donde el torneo no es", sopesó el ganador de 17 grandes.

"El torneo es en pista descubierta, salvo que llueva y encima hoy continuamos en cubierta porque se empezó ayer así. A mí no me parece bien. Si es un torneo al aire libre, mala suerte si el partido anterior ha durado tanto...", añadió. Nadal matizó que fue el árbitro quien les dijo a los dos jugadores que el partido se empezaría bajo techo "porque a las 20.45 se acaba la luz y se perdería tiempo", en el caso de tener que cerrar la cubierta.