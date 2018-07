Novak Djokovic derrota a Anderson y consigue su cuarto título en Wimbledon

El tenista serbio Novak Djokovic ha conquistado su cuarto título del torneo de Wimbledon, el decimotercer entorchado de 'Grand Slam' en toda su carrera, después de ganar este domingo en la final al sudafricano Kevin Anderson por 6-2, 6-2 y 7-6(3) en un partido que se ha alargado dos horas y 18 minutos.



Este tercer 'grande' de la temporada sirvió al balcánico para retomar la senda del éxito después de casi dos años lastrado por lesiones en su codo derecho y también por fases de dudas, junto a falta de motivación reconocida por él mismo e incluso rumores con inquina sobre su vida amorosa. Un periodo de convalecencia, física y mental, del cual se redimió ahora adjudicándose su cuarto trofeo en el All England Club.





'Nole' Djokovic saltó este domingo a la pista central bajo la atenta mirada del príncipe William y de su esposa Kate Middleton, duquesa de Cambridge, en compañía de la primera ministra del Reino Unido,Un palco de autoridades a rebosar como de costumbre, testigos del resurgir del serbio ante un rival voluntarioso pero carente de ideas en las dos primeras mangas y que ya fue a remolque.El serbio se ha convertido en el campeón con ránking más bajo en ganar el título desde el croataen 2001, cuando era el 125. Y también el de clasificación más baja en hacerse con un Grand Slam, desde el argentino Gastón Gaudio, entonces 44, ganando Roland Garros en 2004.Losle sirven para igualar con Reggie Doherty, Rod Laver y Anthony Wilding.

Tercera final seguida de solo tres sets

Su triunfo le da la razón tras volver con su entrenador de siempre, el eslovaco Marian Vajda a comienzos de la temporada de tierra batida. Ya con Vajda en su equipo ha logrado las semifinales de Roma, la tercera ronda de Montecarlo, y la final de Queen's, ya sobre hierba.Por tercera vez consecutiva, la final masculina se cerró con solo tres sets de lucha, tal y como sucedió en la de 2016 con el británico, campeón ante el canadiense Milos Raonic, y la del año pasado, conante el croata, y tuvo como rivales a los dos hombres que dejaron en el camino (Anderson a Federer y Djokovic a Nadal) a los que protagonizaron la mejor de todos los tiempos hace diez años.Anderson, finalista en la del Abierto de Estados Unidos el pasado año, no pudo dar más de si. Había ganado en octavos al francésen cuatro sets, y por primera vez, y luego mantuvo dos titánicas luchas, contra Federer en cuartos, levantando una bola de partido, y contra el estadounidense, en estos dos últimos duelos a cinco mangas.Contra el americano, ganando el tercer partido más largo de la historia del tenis, de seis horas y 30 minutos, y el más largo disputado nunca antes en la pista central de Wimbledon.Había llegado Anderson a la final, sin fuerzas, con 21 horas y un minuto de trabajo, mientras que Djokovic necesitó 15 horas y 34 minutos, cinco horas y 15 minutos (en dos días) de ellos contra el español Rafael Nadal en semifinales.Su cuerpo estaba tan magullado que a las cuatro de la madrugada del viernes aly tuvo que llamar a su físio, el portugués Carlos Costa, con quien trabaja desde hace dos años, para que le tratara durante hora y media.Pero su orgullo y el sueño de convertirse en el primer surafricano en ganar el título de Wimbledon, el segundo de esta nacionalidad en triunfar en el Grand Slam (Johan Kriek en el Abierto de Australia de 1981) y el segundo africano en triunfar en el All England Club (Jaroslav Drobny, representando a Egipto, lo ganó en 1954), le sirvió para sobreponerse al dolor.Y así saltó a la pista a luchar contra un rival que le había derrotado ya dos veces antes en este torneo (2011 y 2015) y cinco de las seis veces que se habían enfrentado.Djokovic concedió pocas opciones. Ganó el partido sin hacer nada especial,con solo 13 errores no forzados, rompiendo al gigante de Johannesburgo (2,03 metros) en 4 ocasiones, y sin ceder su saque en las 4 ocasiones, que Anderson dispuso.El público de la central, sabedor del enorme desgaste que Anderson había realizado hasta llegar a la final,, aplaudiendo a rabiar cada punto suyo como si fuera una hazaña, como cuando logró, después de una hora y 44 minutos de partido, su primer punto de rotura (4-3 en el tercer set), o los 5 puntos de set que encadenó en total.De haber ganado la final, Anderson se hubiera convertido en el segundo jugador que con mayor edad, 32 años y 58 días, habría triunfado en un torneo del Grand Slam desde que comenzó la Era Open, después del español, campeón en Roland Garros 1972, con 34 años y 206 días, y el 15º jugador en ganar Wimbledon en su primera tentativa. El gran Djokovic, ya pensando en el US Open, se lo impidió.