Zasca de Roger Federer a Gerard Piqué por la Copa Davis

La Copa Davis ya no volverá a ser la misma tras la aprobación del nuevo formato de competición que propuso la empresa Kosmos presidida por Gerard Piqué. El futbolista del FC Barcelona logró sacar adelante su iniciativa, pero no por unanimidad y parece que uno de los que no está muy conforme es el suizo Roger Federer.

El que para muchos es el mejor tenista de la historia no se corta a la hora de mostrar sus dudas sobre la nueva Davis, pero sobre todo por el papel que tiene Piqué en todos estos cambios. Así, en declaraciones a medios suizos recogidas también por el Daily Mail durante el US Open, el número 2 del mundo afirmó que "estas próximas próximas semanas pueden ser muy interesantes. No he hablado con él, pero admito que resulta extraño ver a un futbolista entrometerse en el negocio del tenis".

A pesar de ello, matiza que "estoy a favor de las innovaciones. Nuestro deporte necesita pensar un poco fuera de lo normal para innovar. Pero es como el Jenga: debés tener cuidado de no quitar el ladrillo que derribará todo el edificio. La Copa Davis no puede convertirse en la Copa Piqué", concluyó.

Cabe recordar, sin embargo, que en el trasfondo de ste malestar puede estar el hecho de la competencia que puede hacer la nueva Copa Davis a la Laver Cup que ha impulsado Roger Federer y que enfrenta desde el año pasado a los mejores tenistas de Europa y del resto del mundo.