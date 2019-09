David Ferrer no puede con Feliciano en Marbella

Feliciano López se impuso en la final al alicantino David Ferrer, por 2-6, 7-5 y 11-9 para hacerse con la cuarta edición de la Senior Masters Cup que se ha disputado en la pista Manolo Santana del Hotel Puente Romano de Marbella.

Antes, en el partido por el tercer puesto, Tommy Robredo se impuso al alemán Tommy Haas, por 6-4 y 6-4.

En el duelo final del torneo, Feliciano López, director del Mutua Madrid Open, se impuso al de Xàbia, nuevo director del torneo Conde de Godó, para convertirse en el cuarto jugador español que se hace con el triunfo en esta clásica exhibición marbellí, después de Albert Costa, Carlos Moyá y Juan Carlos Ferrero.

Feliciano, ganador este año del torneo de Queen's, se recuperó a tiempo tras un mal comienzo. Su saque, factor importante en su juego, solo apareció en el segundo set, y pudo hacerlo suyo, gracias a una rotura en el duodécimo para forzar el súper desempate.

En este último tramo, la igualdad fue total hasta el final, cuando 'Feli' tomó la iniciativa e impuso su ataque.

"Ha sido un partido duro, David está muy en forma. Me ha costado entrar en el partido y luego, el súper desempate es más que nada una lotería, porque podía haber caído de cualquier lado", dijo Feliciano que se va de Marbella con el título, después de haber contraído matrimonio en esta misma ciudad hace una semana.

"Lo he disfrutado muchísimo, como en los viejos tiempos", comentó por su parte Ferrer. "He hecho un buen tenis, y sobre todo poder coincidir con 'Feli', Robredo y Haas, es un placer", continuó. "Espero que 'Feli' juegue muchos años en el tenis profesional y seguir viéndonos. Perder contigo no duele tanto", cerró Ferrer.

