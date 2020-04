El terrible y desgarrador drama familiar de Roberto Bautista

La vida en estos últimos años no ha sido sencilla para Roberto Bautista Y es que mientras su tenis iba a más en el campo profesional, el contraste con su vida personal y familiar era absoluto, perdiendo a sus padres de manera totalmente inesperada y en momentos clave de su carrera.



Ahora, a punto de ser padre por primera vez e inmerso en un momento de armonía personal y profesional del que hacía mucho tiempo que no gozaba, se ha sincerado en 'Behind The Racquet', una especie de blog íntimo en el que el tenista norteamricano Noah Rubin ayuda a compañeros de profesión a desahogarse con temas más personales.





" I did everything I could to fight hard on the court to show my mother and father that their hard work was worth it."



Muerte de su madre

Accidente de su padre

Momentos duros y una presión máxima

Motivación y carácter

Ahí ha relatado qué supuso para él accidente y los problemas de salud de su padre, primero, y luego como eso acabó influyendo también en la muerte de su madre. Así lo explica el propio Roberto Bautista, tenista de"Mi madre falleció en 2018. Estaba en el club en el que solía entrenar cuando recibí una llamada después del entrenamiento. Descubrí que mi madre se fue a dormir y ya no se despertó. Fue 100% inesperado. Era muy joven, solo tenía 52 años, pero soportaba mucho estrés al cuidar a mi padre""En 2016, mi padre tuvo un accidente. Mi padre se cayó mientras limpiaba los establos de nuestros caballos y quedó paralizado. Pasó días antes de los, que casi decidí evitar pero terminé yendo. Mi padre estaba en la cama de la habitación de al lado cuando mi madre falleció. Fueron cuatro años increíblemente difíciles. Por el accidente mi padre se quedó tetrapléjico, no podía moverse del cuello para abajo. Necesitaba una máquina de respiración artificial ya que no podía hacerlo por sí mismo. Teníamos dos personas, más mi madre, que cuidaban a mi padre las 24 horas del día. Luego, cuando mi madre falleció, mi esposa y yo trabajamos mucho teniendo en cuenta que necesitaba ayuda durante todo el día. Agregamos algunas personas más al equipo para ayudarlo""Fue extremadamente difícil. Sabía que durante este tiempo no podía dejar de jugar. Tenía que ayudar a mi padre. Al principio no sabíamos cuánto costarían los tratamientos o todas sus operaciones. Tuve que seguir trabajando. Sé que además del dinero es lo que mi padre quería para mí. Mis padres querían que hiciera mis sueños realidad sin importar la situación. Seguí jugando y luché más duro que nunca. Esa fue mi forma de hacer que valiera la pena. Durante este horrible momento es cuando jugué algunos de mis mejores tenis. Estoy seguro de que la gente no puede entender eso. Estuve allí para mi familia tanto como pude, pero no podía tirar por lo que he trabajado toda mi vida""Quería seguir trabajando, y más duro que nunca. Nunca me rendí. Era noviembre de 2019 cuando falleció mi padre. Llegué a sus últimos minutos y jugué un partido 24 horas después. Era lo que mi padre quería para mí. Su fallecimiento fue un poco inesperado, pero mi familia sabía que podría suceder cualquier día. Aunque sabía esto, una vez que tu padre fallece, te enfrentas a eso. Te enfrentas a la pérdida de otro padre y no hay palabras. Estos momentos difíciles me hicieron más fuerte. Me dio una fuerza que otros no tenían. En todos los momentos difíciles que estuve en casa y no quería viajar porque estaba muy cansado, me hizo ser quien soy. Me hizo más centrado y motivado. Hice todo lo que pude para luchar en la cancha y demostrarles a mi madre y a mi padre que su arduo trabajo valió la pena".