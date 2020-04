Dominic Thiem se niega a ayudar a otros tenistas con menos recursos

Tajante. Así se ha mostrado el austriaco Dominic Thiem en una entrevista concedida al diario Kronen Zeitung sobre sus intenciones de no aportar fondos al programa solidario creado por los tenistas más importantes de la ATP para ayudar a compañeros con menos recursos mientras estén vigentes las restricciones por la crisis del coronavirus.

"Ninguno de estos jugadores mal clasificados lucha por sobrevivir. Durante todo el año, veo muchos que no dan todo al tenis. Muchos no son muy profesionales. No veo por qué debería darles dinero", aseguró Thiem, que prefiere "dar dinero a personas o instituciones que realmente lo necesitan. Ninguna profesión en el mundo le garantiza un gran éxito al comienzo de su carrera. Ninguno de los mejores jugadores se considera que ha llegado, nada está garantizado y tenemos que luchar continuamente por nuestro ranking".

