Dimitrov confiesa que el coronavirus le dejó 'k.o'

El tenista búlgaro Grigor Dimitrov confesó que perdió "tres kilos" y que estaba "'k.o'" tras pasar el coronavirus a finales de junio, y aseguró que "todavía" no está listo para volver a jugar a un buen nivel porque tiene días en los que se siente "bien" y otros en los que está "agotado".

"Es difícil, no tiene nada que ver con el estado de forma en el que te encuentres antes de verte afectado porque el virus no plantea ninguna pregunta. Perdí tres kilos, estaba 'k.o', no respiraba bien, perdí el gusto y el olfato", expresó Dimitrov en declaraciones recogidas por la web del diario 'L'Equipe' tras su paso por un torneo de preparación en la academia del técnico Patrick Mouratoglou.



El 19 del mundo, que dio positivo durante el Adria Tour que organizó Novak Djokovic, tuvo que estar "20 días" confinado en su casa, un periodo que le afectó "mucho", aunque tras dar positivo se sentía "bastante bien". "Poco a poco empecé a debilitarme y a sentirme muy fatigado", relató, confesando que tampoco le agradaron los "pocos comentarios positivos" que recibió cuando anunció que tenía el virus.

"Mentalmente no es fácil. La gente necesita saber que esto puede suceder, que le puede pasar a cualquiera y que tienes que aprender a vivir con ello. Después de una semana de entrenamiento, todavía no estoy listo para jugar a mi mejor nivel", añadió.

Dimitrov no quiso hablar demasiado de las críticas que recibió tras el positivo. "Pasó lo que pasó, ha habido muchas interpretaciones, pero es una cosa ya del pasado, no solo para mí. En general, estaba bien reiniciar la competición allí, pero sucedió esto...", subrayó.

Sobre la disputa del US Open, que tiene su sede en una ciudad muy afectada por la COVID-19 como Nueva York, recalcó que "todavía hay muchas preguntas, como la cuarentena, y pocas respuestas", y, a nivel personal, no tiene claro si podrá jugar. "Recuperar tres kilos en tres semanas, luego jugar en Cincinnati y en el US Open al mejor de cinco sets me parece muy ambicioso en este momento. Hay días en los que me siento bien y puedo entrenar durante mucho tiempo, y otros donde me siento agotado. Es todo un proceso", sentenció.