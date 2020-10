El huracán Iga Swiatek arrasa a Sofia Kenin y conquista Roland Garros

El vendaval de la polaca Iga Swiatek, de tan solo 19 años, se llevó por delante en la final de Roland Garros a la estadounidense Sofia Kenin, físicamente disminuida en la segunda manga, 6-4 y 6-1 en 1 hora y 21 minutos, para conquistar su primer Grand Slam.



La joven promesa del tenis femenino, admiradora confesa del español Rafael Nadal, que no había ganado ningún torneo profesional en su carrera, se convierte en la primera polaca que gana un grande, tanto en el cuadro femenino como en el masculino.





???? Polish Perfection ???? @iga_swiatek becomes the first Grand Slam singles champion from Poland and does not drop a set en route to her first career title 6-4 6-1 over Kenin.#RolandGarros pic.twitter.com/jRuF4jE3ul