Zapata, Alcaraz, Villella y Kuhn pasan de ronda en Villena

Los españoles siguen mostrando su nivel rumbo a la segunda ronda del Alicante Challenger, que se lleva a cabo en la Academia JC Ferrero – Equelite. Para abrir la jornada, el valenciano Bernabé Zapata se impuso a Carlos Gimeno en sets corridos por 7/5 6/2.

Resultados del resto de la jornada:

El campeón del Challenger de Barcelona, Carlos Alcaraz debutó en casa con una victoria en un partido muy ajustado y emocionante ante el indio Ramanathan Ramkumar por 7/6(4) 7/6(3). De igual manera,Otro de los españoles quimponiéndose a la experiencia de Denis Istomin 7/6(5) 6/3.De igual manera el cuadro de dobles dio inicio el día de hoy en donde los españoles Pedro Martínez y Marcel Granollers se enfrentaron a la dupla colombiana conformada por Daniel Galán y Nicolás Barrientos, siendo la victoria por 6/4 7/6(3) para los españoles.Mañana podremos disfrutar de partidos emocionantes como Bernabé Zapata vs Martin Tiffon, Pedro Martínez vs Guillermo García-López.Recordad que podéis seguir los partidos a través del ATP Challenger TV y a partir del día viernes 16, podrás seguirlos por Eurosport y LaLiga4Sports. Desde esta instancia también se permitirá la entrada al público siguiendo con todas las medidas de seguridad pertinentes.Las entradas se pueden adquirir en www.equelite.com/producto/bonos-torneo/T. Machac (CZE) d. P. Polansky (CAN) 6/1 6/1[6] D. Galan (COL) d. A. Collarini (ARG) 6/4 6/3[Q] M. Jaziri (TUN) d. [2] J. Varillas (PER) 2/6 6/1 6/4J. Ficovich (ARG) d. [4] C. Taberner (ESP) 7/6(5) 6/3S. Diez (CAN) d. O. Roca Batalla (ESP) 6/1 7/5[Q] M. Barrios Vera (CHI) d. [PR] T. Robredo (ESP) 6/3 6/3[3] N. Balaji (IND) / L. Margaroli (SUI) d. H. Reese (USA) / J. Zielinski (POL) 0/6 6/3 14/12