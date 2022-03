Desde la invasión de Ucrania por Rusia el pasado 24 de febrero, la ATP y la WTA ofrecen a los tenistas la opción de lucir en los partidos un lazo azul y amarillo en solidaridad con el pueblo ucraniano. Además, estos días la bandera del país que sufre la guerra comparte lugar en lo alto de la pista central junto a la de los Estados Unidos. De hecho, tanto en los videomarcadores de las pistas como en las páginas oficiales de WTA y ATP han desaparecido las banderas de Rusia y Bielorrusia al lado de los jugadores de estas nacionalidades.

El tenis, sin duda, es uno de los deportes donde la guerra más está dando que habalr y más emociones genera entre sus protagonistas. Por ejemplo, Viktoria Azarenka no pudo controlar las lágrimas en el partido que perdió finalmente contra la kazaja Yelena Rybakina (3-6 y 4-6). Al acabar, una de las mejores deportistas de la historia de Bielorrusia, país aliado de Rusia, explicó la situación por la que está pasando: "Estoy destrozada. Espero y deseo la paz, y el fin de la guerra".

Otro de los momentos que enlaza el sufrimiento que provoca la guerra con lo que sucede en el torneo californiano fue la firma sobre la lente de la cámara de Jenson Brooksby. Tras imponerse al griego Stefanos Tsitsipas (1-6, 6-3 y 6-2), el estadounidense dibujó un corazón con el nombre de Ucrania en inglés, 'Ukraine'.

Desde el lado español, sin duda, el gesto más llamativo lo protagoniza Paula Badosa. La número 7 del mundo ha decidido portar el lazo con la bandera ucraniana en su visera. Pero no queda ahí la cosa, en la visera NikeCourt Advantage de Badosa se lee claramente un "No war" -"No a la guerra"-. Badosa mantiene buena relación con buena parte de las jugadoras de Europa de Este, y de forma muy especial con la joven promesa ucraniana Marta Kostyuk.

La próxima rival de Badosa, en los cuartos de final, será la rusa Veronika Kudermetova.