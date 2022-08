Novak Djokovic puede estar de suerte. Un cambio en la normativa Covid-19 en Estados Unidos podría permitir al tenista serbio disputar el US Open de 2022, lo que le serviría para competir sobre la pista con Rafa Nadal por el último Grand Slam del año e igualar el récord de grandes títulos que posee el tenista español (22).

El Centro de Control de Enfermedades del país norteamericano anunció que, próximamente, los vacunados y los no vacunados seguirán las mismas guías de actuación. Es decir, no habrá distinción en el tratamiento de unos y otros al considerarse que pueden infectarse y transmitir el virus de la misma forma. De esta forma, ‘Nole’ tendría alguna opción de viajar y acceder al país para disputar el torneo de los Estados Unidos, pese a no estar vacunado contra el coronavirus.

Los aficionados del serbio insisten a la USTA (Federación Estadounidense de Tenis), y a la organización del US Open, para que solucionen la situación de Novak cuanto antes y permitan su participación. En este sentido, los fans de Djokovic han recogido miles de firmas con dicha petición.

Pese a la modificación que se prevé en las restricciones, la nueva normativa Covid-19 aún no es oficial. La estimación que se da en la prensa estadounidense es que pueda serlo en unos 15 días. El US Open arrancará el 29 de agosto, por lo que Novak alberga esperanzas de jugar en Nueva York.

NADAL Y EL NÚMERO 1

Rafa Nadal aterrizó en Cincinnati, donde jugará desde el miércoles el último Masters 1000 previo al US Open. El balear, que sería número uno mundial si gana en Cincinnati y Daniil Medvedev no alcanza los cuartos, volverá a jugar cinco semanas después de tener que retirarse en semifinales de Wimbledon por una lesión abdominal.