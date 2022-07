Tras acabar su partido de cuartos de final ante Taylor Fritz, el propio Rafa Nadal dijo que no sabía si podría jugar el partido de semifinales ante Nick Kyrgios y pese a que este jueves pudo hacer un entrenamiento de una hora practicando saques, finalmente ha decidido retirarse de Wimbledon, tal y como ha confirmado en rueda de prensa.

"No puedo competir en estas condiciones y lo único que puede pasar es que vaya a peor. No quería retirarme en medio de unos cuartos de final y por eso ayer aguanté. Encontré la manera de acabar el partido y estoy orgulloso de ello pero una vez finalizado, he pensado la decisión, y esta es la mejor para mí y para mi futuro", señaló.

A ello, añadió el balear que "he tenido estos dolores desde la semana pasada. He tenido momentos mejores y peores pero ayer, con el 3-2 en el segundo set fue cuando noté que las cosas estaban yendo a peor. Aún así, voy a seguir entrenando para ver si puedo continuar con el calendario que tengo en mente".

Por ello, Nadal prefiere mirar más hacia el futuro. "Lo más importante para mí es la felicidad y el esfuerzo que he puesto aquí pero no puedo forzar y parar ahora dos o tres meses sin competir a estas alturas de mi carrera. Estoy muy triste por la decisión, pero es mi decisión. Me retiro por lógica, aunque me ha costado, porque he tomado esta decisión porque la rotura en el abdomen tiene un riesgo importante de empeorar. He llegado a la conclusión de que solo me sirve ganar el torneo, y en las condiciones que estoy es prácticamente imposible hacerlo", destacó.

"Sé que me estoy retirando de uno de los torneos más importantes del mundo, y me duele retirarme porque tenía opciones reales y estaba en semifinales y con buenas sensaciones pero no se puede luchar contra esto. Así han venido las cosas y en la vida hay que aceptarlo".

Las pruebas médicas a las que fue sometido desaconsejan que siga compitiendo, por lo que el manacorense no podrá lograr el que será su tercer Grand Slam del año y Kyrgios pasa directamente a la final, la primera de su carrera en un Grand Slam.

Curiosamente, una pésima noticia para el tenis que llega el día en el que el también tenista Fabio Fognini había puesto en duda su lesión después de ver cómo era capaz de remontar el partido ante Taylor Fritz en cuartos de final, con más de cuatro horas sobre la pista.

Oportunidad de oro para Djokovic

En la otra semifinal del torneo están el británico Cameron Norrie y Novak Djokovic, quien tendrá la oportunidad de recortar la desventaja de títulos de Grand Slam con Rafa Nadal, ya que el manacorense suma 22, por los 20 del serbio, que está igualado con Roger Federer.