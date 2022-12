Después de 21 años de carrera tenística, en la que alcanzó el número 16 en la lista mundial y ganó 11 títulos individuales y 28 en dobles, una vez colgada la raqueta, Anabel Medina ha seguido potenciado con éxito la imagen de la mujer en el deporte. Por ello, SUPER galardonó con el premio Iberdrola a la capitana del equipo femenino español y directora del primer torneo WTA en València, el BBVA Open Internacional.

La extenista valenciana recibió este reconocimiento con el entusiasmo que demostró mediante un emotivo discurso: «Durante toda mi carrera deportiva, cuando jugaba torneos y volvía a casa, mi madre siempre tenía el recorte de la noticia de Superdeporte con el resultado de mi torneo. Me hace mucha ilusión recibir este premio y más después de todo el cariño que me han dado durante toda mi carrera porque al final, una piensa que cuando acaba su carrera, se acaba todo y que sigan acordándose de mí para un premio como este me hace muchísima ilusión y me anima a seguir trabajando».

«He trabajado mucho tiempo como jugadora de tenis en las pistas, pero cuando una piensa en la retirada, también quiere seguir trabajando y esto me anima a seguir teniendo ambición».

«En la capitanía del equipo español absoluto empecé hace cinco años y tengo entre ceja y ceja intentar ser campeonas del mundo, está siendo difícil, pero a día de hoy estamos las número 3 en el ranking absoluto. Somos unos de los equipos más potentes del mundo y hay que seguir trabajando para intentar que este título vuelva a España tras más de 20 años. Hemos visto lo difícil que es ganar un Mundial de fútbol y no es menos complicado ganar un Mundial de tenis».

«Y también me anima a seguir peleando por un proyecto muy bonito que nació hace seis años y que es el campeonato que hacemos en València. Un proyecto que nació para dar oportunidades al tenis valenciano y español, al internacional y al deporte femenino. Es importante darle esa visibilidad y con el torneo lo estamos consiguiendo. Es el primer torneo WTA en la historia de València, hemos sentido mucho apoyo de la prensa y también de patrocinadores públicos y privados y hay que agradecer a todos su apoyo porque sin ellos sería imposible, con especial mención a Iberdrola, porque han hecho una apuesta espectacular por impulsar el deporte femenino. Si tenemos apoyo, hay grandes deportistas y talento en el deporte femenino y esperamos seguir potenciándolo», concluyó así un maravilloso discurso.