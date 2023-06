Sin lugar a dudas la época dorada del tenis se ha vivido durante esta primera parte de siglo XXI. La coetaneidad de tres de los más grandes de la historia del deporte de la raqueta ha hecho que esta etapa haya sido una delicia para los aficionados. Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic prácticamente no han tenido rival en los últimos 23 años. La prueba de ellos es el dominio casi absoluto en los títulos de Grand Slam desde entonces.

La consecución de su tercer Roland Garros por parte del tenista serbio le ha valido para colocarse el primero en la clasificación de 'grandes' conquistados con un total de 23. Detrás de Djokovic se sitúa Nadal con 22 (catorce de ellos en París) y en la tercera plaza Federer con 20.

Djokovic, a sus 36 años, tiene todavía cuerda para rato y tan solo se le vislumbra un potencial rival en esa carrera por sumar más Grand Slam. Carlos Alcaraz parece ser el único preparado para evitar que 'Nole' se vaya a números estratosféricos. Con Federer ya retirado y con Nadal pensando en que su último año de tenis sea 2024, Djokovic tiene una alfombra roja para ser el mejor de todos los tiempos.

No obstante y con elogio por delante para el de Belgrado, algunas leyendas de la raqueta todavía no olvidan a Nadal. El manacorí prácticamente no ha podido competir en todo el 2023 por culpa de las lesiones, pero eso no quita para que en su quizá último ATP Tour en 2023 pueda alzarse con un nuevo título en París, por ejemplo.

En ese sentido ha sido su amigo y ex rival, Roger Federer es el que ha querido romper una lanza a su favor. “No lo sé. ¿Qué es mejor, ganar Wimbledon a los 17 como Becker o París a los 36 como Novak? No sé. Lo que ha logrado es absolutamente gigantesco. Podría ser suficiente. Pero creo que mientras Rafa siga jugando también no puedes responder eso definitivamente todavía”, ha asegurado el hélvetico.