El Club de Tenis Valencia acoge a partir de este sábado 1 de julio el Campeonato de Europa por equipos infantiles masculino “Copa del Sol Sub-14”, torneo oficial clasificatorio para la Copa del mundo y que reunirá a los jugadores Sub-14 con más futuro del tenis europeo. Las mejores raquetas infantiles del tenis europeo competirán en las pistas del CT Valencia y, entre ellos, el número 1 de la clasificación de Tennis Europe, el británico Marc Ceban y su compañero de selección Rhys Lawlor (17).

Selección española

La selección española ha apostado también por primeros espadas de la categoría Sub-14. Capitaneado por Juan Pérez Herrando, el equipo español que viaja a Valencia para disputar la Copa del Sol estará formado por Adolfo Abascal (41), Alberto Pulido Moreno (45) y el jugador con licencia federativa del Club de Tenis Valencia, Alejandro Hernández Ramada.

Sin duda, nombres que en un futuro no muy lejano, sonarán a nivel internacional. No en vano, el actual número 1 de la ATP, Carlos Alcaraz, ganó la edición de la "Copa del Sol Sub -14" celebrada en Murcia en 2017.

Calendario

El sábado 1 de julio, a partir de las 9:30 horas, se disputarán los enfrentamientos de la fase pre-previa entre las selecciones de Andorra y Chipre. Del 2 al 4 de julio tendrá lugar la fase previa y, a partir de 7 y hasta el 9, la fase final del torneo.

Acceso gratuito

Una oportunidad para que el público valenciano y los aficionados al tenis puedan disfrutar en Valencia de las mejores raquetas infantiles de Europa y, con toda seguridad, futuras estrellas del tenis mundial.

El acceso a los partidos está abierto al público general y es gratuito. Acceso por C/ Cavanilles, 7

Horarios

Sabado 1 de julio, 9:30 horas - Partidos pre-previa Andorra-Chipre (pistas 1, 2, 3 y 4)

Domingo 2 de julio, 9:30 horas - Eliminatorias fase previa (cruces pendientes del sorteo entre Grecia, Gran Bretaña, Finlandia, Portugal, Eslovenia, Ucrania, España y el ganador de la fase pre-previa).

Lunes 3 de julio, 9:30 horas - Semifinales fase previa (cruces por definir)

Martes 4 de julio, 9:30 horas - Finales fase previa

Viernes 7 de julio, 9:30 horas - Eliminatorias fase final (selecciones campeonas y finalistas de las cuatro fases previas que se disputan en Valencia, Veska, Bremen y Denizli)

Sábado 8 de julio, 9:30 horas - Semifinales fase final

Domingo 9 de julio, 9:30 horas - Finales