Novedades sobre el futuro de Will Thomas I. HERNÁNDEZ

Ya es pública la lista de jugadores apuntados al derecho de tanteo por parte de los clubes de la Liga Endesa. Y el Valencia Basket ha decidido incluir a Will Thomas, uno de los jugadores más destacados esta temporada en el conjunto taronja. El club ha dejado fuera a Erick Green, además de a Tibor Pleiss, Latavious Williams e Ivan Buva.

Las altas pretensiones del jugador han hecho inviable tan siquiera una negociación hasta el momento y parece que no hay acuerdo posible entre Valencia Basket y Will Thomas. El derecho de tanteo es una norma que permite a los clubes mantener a los jugadores que finalizan contrato. Todos los jugadores que no sean extracomunitarios (seleccionables, comunitarios y pertenecientes a países con tratados de asociación con la Comunidad Europea) pueden estar sujetos a este derecho cuando finalizan su vinculación contractual. Sin embargo, depende de su equipo de origen la decisión de incluirlos a través de una oferta cualificada.

Desde este momento y hasta el 14 de julio (inclusive), cada jugador puede aceptar y firmar una sola oferta y presentarla en la ACB. Si eso sucede, el club de origen tiene 5 días naturales para igualarla y quedarse, de esta forma, con el jugador. Si el club de origen no iguala la oferta, el jugador pasa a pertenecer al club que ha presentado la oferta en las condiciones ahí reflejadas.

El derecho de tanteo sólo afecta al ámbito ACB, pero no caduca. Si un jugador sujeto al derecho de tanteo llega a un acuerdo con un club que no sea ACB, el club de origen mantiene los derechos para cuando regrese a la Liga Endesa.



Jugadores inscritos a derecho de tanteo

Green y Williams, fuera de la lista



En cambio, el Valencia Basket ha dejado fuera de la lista a los estadounidenses Erick Green y Latavious Williams, dos de sus fichajes estrella del pasado verano, y también al temporero Ivan Buva, que llegó como un simple recambio para acabar la campaña.

En el caso de Williams se daba por hecha la decisión debido a los problemas físicos que apenas le han dejado jugar durante la temporada y al bajo nivel de juego e implicación mostrado en los pocos partidos que disputó.

En cuanto a Green, tras un inicio en el que fue el gran protagonista ofensivo, progresivamente perdió importancia en los esquemas del equipo, por lo que también estaba claro que el conjunto taronja no le presentaría oferta.