Así está la situación actual con Will Thomas

Will Thomas, durante un partido. Efe

No hay acuerdo posible entre el Valencia Basket y Will Thomas. Las altas pretensiones del jugador han hecho inviable tan siquiera una negociación. De hecho no ha habido lugar para un acercamiento de pareceres con el ala-pívot norteamericano, cuya postura respecto al nuevo contrato ha sido inamovible. Y eso a pesar de ser consciente de que eran cifras inalcanzables para el Valencia Basket. Ha sido su manera, como ha podido confirmar SUPER, de decirle al club que se quería marchar.

Una estrategia al fin y al cabo cuyas formas, tal vez, no hayan sido las mejores. Sobre todo por la ´buena fe´ mostrada por la entidad taronja desde el primer momento a la hora de intentar renovarle. Prácticamente una utopía cuando es el propio jugador el que, por una cuestión personal, no quiere continuar ligado a un club con cuya vinculación finaliza en apenas tres días.

A pesar de ello, el Valencia Basket está dispuesto a jugar todas sus bazas e inscribirá al estadounidense en el derecho de tanteo. Al menos esa es la idea inicial. Para ello deberá presentar una oferta cualificada por Will Thomas en la sede de la ACB, que el pasado lunes hizo públicas las fechas del tanteo para este verano. Esa oferta deberá llegar entre el 29 de junio al 2 de julio, con lo que se garantizaría sus derechos en el caso de fichar por otro equipo de la Liga Endesa. Siempre y cuando, como es lógico, igualase ese nuevo contrato.

La ACB anunciará el martes, 3 de julio, la lista de los jugadores que están sujetos al derecho de tanteo y los que no. A partir de esta fecha, del 3 de julio al 14 de julio, los jugadores tienen este plazo para recibir una única oferta de un club. Una vez presentada la oferta en ACB, el club de origen –en este caso el Valencia Basket– dispondría de cinco días improrrogables para ejercitar el derecho de tanteo.

No parece, sin embargo, que las intenciones de Thomas vayan encaminadas a quedarse a jugar en España pues, de ser así, sabe que podría verse obligado a regresar al Valencia Basket. Algo que no pasa por su cabeza en estos momentos. Al margen de contar con alguna oferta de equipos de Euroliga, también hay otros clubes pudientes que buscan acceder a ella y han mostrado su interés en el jugador. Eso sin olvidar tampoco alguna posible propuesta de un mercado emergente como el de la liga china.



Buenos números

Es la consecuencia directa de su buena campaña en València, donde en la Euroliga promedió 6,2 puntos, 3,6 rebotes y 8,1 de valoración en más de 23 minutos de juego, mientras que en la Liga Endesa se fue hasta los 8'6 puntos, 3,9 rebotes y 10,1 de valoración por partido. Desde La Fonteta, como es lógico, ya hace tiempo que se trabaja con la intención de encontrar un jugador en el mercado para sustituirle. Algo que por el momento no ha fructificado con el cierre de ninguna operación para apuntalar el juego interior.

Es más, se ha quedado sin uno de los más interesantes. Nos referimos a Angelo Caloiaro, que ha firmado por una temporada con el Maccabi Tel Aviv. El ala-pívot estadounidense promedió 13,1 puntos y 5,9 rebotes en la BSL y 11,8 tantos y 5,6 rechaces en la Basketball Champions League con el Banvit.