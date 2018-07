Matt Thomas celebra su fichaje en su campus en Iowa

Matt Thomas ya es jugador del Valencia Basket, pero de momento continúa con sus vacaciones en Estados Unidos. El nuevo escolta 'taronja', eso sí, no se separa de un balón de baloncesto. Y es que, pese a estar gozando de su tiempo libre, Thomas no ha querido dejar pasar la oportunidad de organizar un campus en Iowa, lugar donde pasó sus cuatro años universitarios. El mismo día que se anunció su fichaje por el Valencia Basket, el ex de Obradoiro se encontraba enseñando a los más pequeños en Indianola, Iowa, cómo perseguir su sueño de ser jugadores de baloncesto profesionales.





Big thanks to @Theiceman_21 for letting us stop by the second annual "Matt Thomas Basketball Camp"



The former @CycloneMBB star continues to give back to the community as a way to say thanks to #CyclONEnation pic.twitter.com/cngpgnhwXN