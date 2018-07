Tinara Moore: "Me enamoré del proyecto de Valencia Basket"

La jugadora americana, Tinara Moore, va a comenzar su primera aventura europea y está convencida de haber tomado la decisión correcta. El proyecto de Valencia Basket, objetivos, sensaciones antes de empezar? conocemos un poco mejor a la nueva pívot de Valencia Basket. La pívot americana, que llega después de una temporada espléndida con su universidad, y firmó por una temporada con el conjunto taronja.

Tinara ha ido creciendo en sus cuatro años como universitaria en Michigan. En su último año sus números han sido espectaculares. 19.1 puntos, 9.8 rebotes y 2.3 tapones con un destacable 31.1% de acierto en triples, otra de las facetas del juego que domina. Sus buenos partidos no han pasado desapercibidos. La pívot americana ha sido nombrada mejor jugadora defensiva y mejor jugadora de la Mid American Conference en la que ha liderado a su universidad. Moore llegará además a Valencia después de haber participado en el training camp de las Washington Mystics de la WNBA.





La entrevista

¿Por qué Valencia Basket?

Tuve como entrenadora a Murriel Page y ella nos habló del tiempo que pasó en Valencia, sé que es una organización diferente a cuando ella estuvo allí, pero más personas opinan lo mismo. Esteban Albert fue su entrenador, y ella me dijo que es muy profesional y que confiaba mucho en él. Cuando tuve la oferta comprobé todo esto, y luego me enamoré absolutamente del proyecto, el equipo y la ciudad. Por eso tomé la decisión. Porque el proyecto de futuro de Valencia Basket es muy bueno, y todo el mundo, incluidos entrenadores, me han dicho grandes cosas del club.

¿Qué sensaciones tienes antes de debutar en Europa?

Estoy muy emocionada, muy nerviosa, pero muy emocionada. Creo que disfrutaré aprendiendo la cultura y haciendo que aquello sea mi segunda casa. Serán muchas cosas diferentes a EEUU pero estoy deseando aprender y tener una nueva visión diferente del mundo.

¿Qué opinas del proyecto de Valencia Basket?

Creo que es un sitio perfecto para que pueda crecer, para que lo hagamos juntos. Todo lo que he escuchado es positivo. Además la gente me ha dicho que es un proyecto a medio-largo plazo, que pretende competir desde el primer día. Y ser parte de un gran proyecto como este es una responsabilidad pero a la vez un incentivo.

¿Cómo te defines como jugadora?

Se puede decir que soy una jugadora calmada a veces, pero hago el trabajo con dureza y cuando el equipo necesita energía, siempre ayudo a que lo consigamos.

¿Cuál debe ser el objetivo de Valencia Basket?

Tenemos que ganar y competir, pero al mismo tiempo divertirnos. Obviamente ganar es divertido y todo el mundo quiere ganar, pero no tiene sentido si no te diviertes también por el camino para lograrlo. Creo que ese ha de ser nuestro objetivo. Conseguir ganar y divertirnos a la vez.

¿Qué les dirías a los aficionados de cara a la próxima temporada?

A los aficionados les digo que vamos a luchar por hacerles disfrutar cada partido, eso está claro. Sería genial que este año se lograra aún un mayor ambiente que el año pasado, porque estoy convencida de que con su esfuerzo lograremos el éxito. Tener el mismo ambiente que con los chicos. Creo que el baloncesto femenino es un gran deporte y juntos lo conseguiremos.