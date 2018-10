Ion Galarza inscribirá su nombre en el ´Muro de los Sueños´

Ion Galarza estaba eufórico tras debutar el martes con el primer equipo del Valencia Basket en el duelo de Eurocup ante el ASVEL Villeurbane. Aunque casi más al saber que Jaume Ponsarnau le había definido como un «currante». El canterano taronja será el próximo en escribir su nombre en el ´Mur dels Somnis´ de L´Alqueria del Basket, y no puede ser más feliz.

«Estoy super contento. Ha sido un sueño cumplido. He trabajado mucho para llegar hasta aquí y la verdad es que se me ha recompensado muy bien, debutando en Eurocup, una competición internacional. Va a ser increíble ver mi nombre en un muro en el que salen, por ejemplo, Toko Shengelia, Rubén Burgos y compañeros míos con los que he jugado como Álex Vera y Luis Ferrando, muy amigos míos», confiesa Galarza, todavía con una sonrisa de oreja a oreja.

«Yo voy a seguir trabajando para poder estar ahí, al pie del cañón, y poder pelear cualquier segundo más que puedan darme en pista», asegura Ion, que reconoce que tiene la cabeza en su sitio gracias al apoyo de su familia y que se exige mucho en cada entrenamiento con la elástica del Valencia Basket.