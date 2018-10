Otro ´coco´ para el estreno en La Fonteta

Dos encuentros y dos derrotas. Pese a ello tranquilidad en el frente. El proyecto del Valencia Basket en la Liga DIA no ha hecho más que comenzar a rodar y hay que tener paciencia. Sobre todo cuando el calendario en este inicio de temporada no podía ser más adverso. Para muestra el partido de este domingo en La Fonteta. Y es que tras medirse al Perfumerías Avenida en el Open Day y al Gernika a domicilio, las taronja reciben a otro de los 'cocos' de la categoría en su estreno en casa.

Nos referimos al SPAR Citylift Girona, actual subcampeón de la competición, y que tras las dos primeras jornadas ocupa el liderato del torneo. El equipo de Eric Surís ha comenzado muy fuerte la competición y, aunque ha estado a la sombra del Perfumerías en los últimos tiempos, ya le vimos competir bien con ellas en la Supercopa. De momento acumulan dos victorias y están asentadas en el primer puesto de la clasificación lideradas por una gran Keisha Hampton, MVP de la Jornada 2.

Con Laia Palau y Nuria Martínez en la dirección, ambas ex del Ciudad Ros Casares, Colhado en el juego interior y toda una experta como Murphy, tienen un equipo completo y potente. Especialmente emotivo será el regreso de Laia Palau a La Fonteta, Aunque ya volvió a sentir lo que es jugar en el que fuera su pabellón con la selección española tras seis campañas en el Ros, ahora lo hará como rival del equipo de casa. Una sensación que aunque pueda resultar extraña, no lo es para la catalana. «Creo que no se me hará raro. Me siento como en casa, aunque no lo sea porque juego contra Valencia Basket. No creo que sea extraño, para mí es volver a casa de todas formas», explicó.

El precedente más cercano entre ambos conjuntos fue en pretemporada, donde el Valencia Basket terminó el tercer cuarto solo un punto por debajo, aunque acabó cediendo en el último parcial.

Para tener opciones de victoria será clave realizar un partido muy completo y, sobre todo, aprovechar el gran momento de Meiya Tirera. La pívot completó un encuentro espectacular ante Perfumerías Avenida en el Open Day –20 puntos, 12 rebotes, 4 asistencias, 3 recuperaciones y 27 de valoración–, que le valieron para ser incluida en el mejor quinteto de la primera jornada. Ante Gernika, sus 20 puntos y 19 de valoración, consiguieron que repitiera la gesta.



Lorena Segura, convocada

La convocatoria la conforman doce jugadora puesto que Lorena Segura también ha sido citada. Tras ser ayer una de las destacadas en la victoria en Liga Femenina 2 del Picken La Cuina Claret por 61-65 en Leganés –10 puntos,4 rebotes y 17 de valoración– la base valenciana estará hoy con el Valencia Basket.