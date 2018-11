Sito Alonso se ofrece al Valencia Basket

La dinámica de juego y resultados del Valencia Basket ha llevado a que en las últimas horas sean ya varios los ofrecimientos que ha recibido la entidad taronja para ocupar su banquillo en caso de una hipotética destitución de Jaume Ponsarnau. Algo que podría producirse en caso de derrota este sábado ante el BAXI Manresa.

Uno de esos ofrecimientos es el de Sito Alonso. Al técnico madrileño, recientemente destituido en el Cedevita Zagreb tras ocho partidos, no le ha ido demasiado bien en estas últimas campañas. Recordemos que el pasado 5 de febrero fue también destituido en el Barça Lassa y, anteriormente, fue despedido del Baskonia al finalizar la temporada pese a tener contrato en vigor.

Mejor fue su etapa en Gipuzkoa y sobre todo Bilbao, donde por cierto tras caer en el playoff de la temporada 2014/15 ante los taronja menospreció a La Fonteta al asegurar que «Valencia puede irse contento por ganar, pero hay una cosa que nunca tendrán, que es este ambiente y esta pasión que sobrepasa el nivel de querer a un equipo».

Su posible contratación, por tanto, no parece que fuera a ser bien recibida por la afición. Pero lo cierto es que técnicos de nivel, y que hablen castellano –premisa esencial–, no hay ahora muchos más disponibles a excepción de Joan Plaza, ex del Unicaja, y el ex del Zaragoza Jota Cuspinera. Otra opción, aunque parece poco probable, sería la de Andreu Casadevall, actual coordinador masculino en L'Alqueria.