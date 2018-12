Ibon Navarro: "Nuestro mayor pecado ha sido no estar preparados"

Ibon Navarro, técnico del MoraBanc Andorra, compareció en sala de prensa tras la derrota de su equipo ante el Valencia Basket. Estas fueron sus impresiones:

Valoración del partido

"Hay un partido hasta el 40-51 que tiene un ritmo que estamos controlando. Ahí cambia el partido. Han subido el nivel físico, de intensidad, de energía y también ha subido su acierto. Y nosotros no hemos sabido responder. El parcial, a pesar el tiempo muerto, ha ido creciendo. Lo que me preocupa es que en el último cuarto, aunque el partido no estaba perdido, nos hemos venido abajo y no hemos encontrado a los jugadores"

Parcial poco habitual

"Tras mi tiempo muerto lo que hemos encontrado es un paso más de ellos cuando lo que se esperaba era una rección nuestra. Ellos tienen potencial pero nosotros también tenemos capacidad para responder mejor.

El gran error

"Nuestro mayor pecado ha sido no estar preparados para esto, pensando que ellos no iban a pegar este arreón y lo han pegado dos veces. Hay que aprender"