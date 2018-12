"La ovación de La Fonteta me ha tocado el corazón"

Antoine Diot ha vuelto a jugar. El base francés ha regresado a las pistas 433 días después en el partido de Eurocup ante el Zenit San Petersburgo. Solo ha jugado cuatro minutos, pero han sido suficientes para llevarse una atronadora y merecida ovación de la afición 'taronja' y para volver a sentirse jugador después de una lesión complicada de recuperar. Tras el partido, Diot se ha mostrado muy agradecido a la afición de La Fonteta.

"Estoy muy contento. Mi partido no fue muy bueno, pero lo importante es que ganamos. Estoy muy contento por la afición, por todos, y he disfrutado mucho. Hay que seguir ahora. La ovación de La Fonteta me ha tocado el corazón. Es increíble", ha dicho Diot tras el partido.