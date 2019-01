Ponsarnau: "De momento no nos planteamos la cesión de Sergi García"

Jaume Ponsarnau, en la previa del encuentro ante el Estrella Roja, admitió que la situación con Sergi García a día de hoy es complicada y que, si no hay contratiempos, será el descarte de este miércoles en la Eurocup.



"Vamos a esperar a que acabe el entrenamiento, tocando madera de que no haya sorpresas. Si es así Sergi va a ser el descarte", indicó el de Tàrrega, que quiso aclarar que "de momento no nos planteamos nada de cesión porque tenemos otro jugador lesionado que es importante para nosotros como es Fernando San Emeterio. Estamos esperando el momento trascendental. Si tenemos bajas en este sentido queremos poder contar con todos".

"A Sergi García no renunciamos. Está en la dinámica del equipo. Pero cuando el equipo viaja o está con el partido por delante, lo normal es que trabaje aparte porque necesita un trabajo físico diferente, con más carga. El equipo requiere una carga ajustada al partido. Con Sergi lo seguimos teniendo en la cabeza, no renunciamos a él", insistió Ponsarnau.



El preparador catalán, preguntado por la actitud del jugador y como está afrontando una situación complicada como esta, explicó que "esto estaba en el aire desde antes de empezar la temporada. Son cosas que sabíamos que podían pasar y están habladas. Sergi es un jugador joven, inquieto y con ganas de jugar. Es cierto que ha asumido todo lo que tocaba porque sabia lo que había y lo está llevando a un buen nivel profesional. Es un reto para él. Aparte del ímpetu, comportarte como un buen profesional. No tengo nada que decir, todo lo contrario, se está comportando muy bien".



Y eso que Fernando San Emeterio aún está fuera de la dinámica del equipo, ya que cuando regrese Ponsarnau tendrá que hacer dos descartes en cada encuentro. Una circunstancia que no será nada fácil de gestionar. "Eso lo sé desde mi presentación. El hecho de tener una plantilla muy larga, si esto acaba suponiendo que todos tenemos un nivel de salud optimo, hay situaciones que no son gestionables a nivel de grupo. El jugador está porque quiere jugar, no solo trabajar. Ahí está el reto. Asumimos que está difícil pero creemos que tenemos argumentos, que hay motivaciones y objetivos que pueden implicar a los máximos jugadores posibles. Si son 14 vamos a intentar que sean los 14".



Por último, cuestionado por el hecho de que en deportes como el fútbol se asume con naturalidad el tema de los descartes pero que en el baloncesto cuesta mucho, reconoció que "me cuesta contestar". "Hay una serie de razones culturales. Nuestro deporte los esfuerzos e intensidades tienen más punta. El jugar es una parte muy importante del crecer y donde las tácticas, la inspiración? todo pasa en un recinto de 28x15 y allí pasan cosas muy condensadas. Todo esto vivirlo jugando te permite estar más implicado y centrado", dijo.

"Hay otras cosas que hay que sopesar y es, no lo que es mejor para hoy, sino lo que es mejor para el medio y largo plazo. A lo mejor hay una reflexión que tenemos que hacer. Para un proyecto como Sergi que queremos que sea un proyecto que nos haga crecer como club, qué será mejor. Esto ya veremos. Ahora estamos centrados en competir y en tener el máximo de salud para que si llega esta disyuntiva nos la podamos plantear teniendo a todo el mundo con salud", concluyó el entrenador del Valencia Basket.