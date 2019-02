El Valencia Basket va a la Copa de tapado

El Valencia Basket empezó a preparar el partido del jueves contra el FC Barcelona Lassa con el nuevo balón para la Copa del Rey y con ganas de quitarse el mal sabor de boca de las dos últimas derrotas ligueras ante el Manresa y el Monbus Obradoiro.

Dos tropiezos que han roto una gran racha de resultados y que quitan a los taronja de la mayoría de quinielas de favoritos al título, algo que lejos de preocupar, gusta en el vestuario. Y es que tras un día de descanso, los jugadores volvieron ayer con las ideas claras, conscientes de la necesidad de cambiar el chip y de tirar de orgullo y ambición para cambiar la dinámica de juego y resultados e intentar dar la sorpresa yendo de tapados.

Guillem Vives fue uno de los más claros al respecto. «Nos hubiera gustado llegar con mejores sensaciones pero eso no cambia nada. Tenemos que cambiar el chip y afrontar una competición nueva, emocionante en la que todo se resuelve en cuarenta minutos. Veremos cómo va. El Barcelona se ha ganado ser favorito pero no tenemos ningún problema en afrontar este reto como 'no favoritos'», señaló el base catalán.

En una línea similar se manifestó Joan Sastre. «Aunque hubiéramos ganado los últimos partidos ellos seguirían siendo favoritos por la temporada que están haciendo. Están jugando muy sólidos tanto en la Liga como en la Euroliga. El Barça es favorito, viene de hacer una muy buena primera vuelta, son líderes de la ACB y están jugando un muy buen baloncesto», aunque destacó que «esto es la Copa y puede pasar cualquier cosa. Trataremos de llegar lo mejor preparados para intentar llevarnos la victoria».

Respecto a las claves para intentar ganar al Barcelona y pasar a semifinales, Vives destacó que «intentaremos centrarnos en hacer bien nuestras cosas y estudiar al Barça para hacerlo lo mejor posible. El Barcelona tiene un equipo muy completo, muchas piezas, muchos jugadores que pueden salir en cualquier momento y anotar fácil. Tenemos que hacer una defensa constante y de grupo los cuarenta minutos para que sus individualidades no brillen tanto».

Sastre, al respecto, añade que «el Barcelona es un equipo muy sólido, defensivamente están muy bien, son jugadores muy físicos, muy grandes, ocupan muchos espacios y en ataque tienen mucho talento. Es el Barça y es uno de los mejores Barça de los últimos años y hay que jugar muy bien si les queremos ganar». Algo que confían en hacer pese a las malas sensaciones tras las últimas derrotas. «Esos tropiezos no tienen que afectar para nada, hay que aprender de estas dos derrotas. Pero esto es la Copa, no sirve de nada lo que has hecho hasta ahora es un partido a vida o muerte y puede pasar cualquier cosa», recordó.

Will Thomas, el mejor más en forma de la plantilla junto a Dubljevic, admitió que el equipo necesita recuperar frescura para aspirar a todo. «Tenemos que recuperar la energía, es muy importante para el equipo hacerlo y espero que todo el mundo salga con gran energía para tratar de ganar».

El tropiezo del año pasado en cuartos de final está olvidado, pero quieren aprender de los errores para que no se repita este año. «No pensamos en la Copa del Rey del año pasado, somos un equipo diferente, con sistemas diferentes y roles diferentes. Solo queremos llegar a esta Copa y dar lo mejor de nosotros mismos», señala Will Thomas.