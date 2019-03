Diot: "Tenemos que hacer un gran partido, lo daremos todo"

Antoine Diot, que reapareció el pasado sábado en San Sebastián después de su última lesión, analizó la actualidad taronja, su momento actual y sobre todo el encuentro de este martes en la Eurocup ante el Rytas Vilnius. Estas fueron sus declaraciones desde La Fonteta:

Con ganas de jugar partidos como ante el Rytas Vilnius

Por supuesto, jugamos todo el año para jugar este tipo de partidos. Este es el partido donde todo empieza. Los cuartos de final de la Eurocup. Queremos ganar y estamos muy emocionados. Tenemos que prepararnos porque el de mañana va a ser un partido grande para nosotros.



Preocupado por el nivel del equipo ante el Delteco GBC

No es lo mismo. Son dos semanas sin jugar. El sábado hicimos un mal partido para ser sinceros. Jugamos terrible. Lo importante es ganar este tipo de partidos. Ahora ante nuestro publico tenemos que hacer un gran partido, lo sabemos. Lo que quiera que pase lo daremos absolutamente todo en la pista.



Rytas Vilnius

Hemos visto un trozo del partido contra Kaunas. Son un gran equipo, les ganaron. Tenemos que estar preparados y concentrados en lo que tenemos que hacer. Tenemos mucho talento pero ellos también.



Regreso al equipo

Por supuesto, feliz. Pero ahora no es cuestión solo de estar feliz. Tengo que ser productivo y ayudar al equipo. No es el hecho de que estoy en el equipo y lo disfruto, sino que tengo que ayudarles. Lo tenemos que hacer todos. No es cuestión de estadística, minutos jugados o esas tonterías. Es cuestión de ayudar al equipo.



Continuidad en el juego

Quiero seguir. Es una situación y una temporada difícil para mí. Pero ahora es como he dicho. Este mes que tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis partidos para ser campeones. No pienso en eso. Pienso en ayudar al equipo.



Bajas de Dubljevic y Abalde

No sé si pueden jugar o no, lo veremos. Pero no estamos pensando en eso. Lo que sea que pase. Si algunos jugadores están lesionados no nos preocupa. Somos 14 jugadores y cualquiera puede jugar. Necesitamos centrarnos en el que puede jugar.



Importancia de los partidos de casa...pero también fuera

Por supuesto. Para eso tenemos que ganar el primer partido. Todo el mundo habla de la final, de la semifinal? pero primero tenemos que ganar los cuartos de final, que empiezan mañana. Tenemos que ganar en casa. Veremos. Tenemos que ganar el primer partido y quizás ganemos fuera. No podemos pensar en que si ganamos todos los partidos de casa seremos campeones, tenemos que centrarnos en cada partido.