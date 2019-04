Al Valencia Basket se le escapa el título en la prórroga

La Fonteta decidirá el campeón de la Eurocup el próximo lunes en el tercer partido de la serie. No pudo ser. El Valencia Basket, a pesar de no jugar su mejor partido, lo intentó hasta el último momento en Berlín e incluso llegó a acariciar el título a falta de 11 segundos. Pero un error en el tiro libre de San Emeterio acabó dando la opción al Alba Berlín de forzar una prórroga que, nuevamente, se decidió casi sobre la bocina. Los taronja deben ahora resetear y hacerse fuertes en un pabellón donde todavía no han caído este curso en el torneo continental. El lunes el factor cancha debe ser más fuerte que nunca... en Valencia.

El duelo entre Giedraitis y San Emeterio presidió los primeros minutos. Seis puntos para cada uno que mantenían equilibrada la balanza. No era un mal inicio para el Valencia Basket, que poco a poco logró ir imponiendo su defensa (10-15; min. 6), pero que no pudo cerrar el rebote como hubiera sido necesario. Eso lo aprovecharon los locales para disponer de segundas e incluso terceras opciones que devolvieron pronto la igualdad en el electrónico (16-10; min. 8).

Era un hecho que el juego interior taronja no funcionaba, no llegaban balones a la pintura y eso era un hándicap importante. Ninguno de los cuatro interiores logró encontrar su sitio en el encuentro, una laguna minimizada por el 5/8 en triples que permitió a los de La Fonteta acabar el primer cuarto muy cerca de su rival (23-21; min. 10).

Los problemas se agudizaron en el segundo cuarto aún a pesar de que, tras dos buenas acciones de Matt Thomas y Dubljevic, el equipo se puso de nuevo por delante 23-26; min. 13). Llegaba entonces la tercera falta personal de Mike Tobey, que condicionó toda la rotación interior, y junto a ello una sucesión casi interminable de pérdidas (11 al descanso) que puso a los valencianos contra las cuerdas tras encajar un parcial de 17-7 (40-33; min. 18).

El colapso era total. El equipo no funcionaba ni en ataque ni en defensa, circunstancia que fue aprovechada por el Alba Berlín para continuar haciendo su juego. Las sensaciones caían claramente del lado germano, mucho más cómodo sobre la pista, pero que no logró abrir una brecha importante al descanso. Una ligera mejoría atrás y San Emeterio primero, y luego Will Thomas, colocaron a los taronja a tres antes de irse a los vestuarios (42-39; min. 20).

Tras la reanudación, Thiemann y Giedraitis mantuvieron de inicio al Alba por delante (47-42; min. 22). Llegó entonces una pequeña reacción del Valencia Basket liderada por Will Thomas que volvió a poner a los suyos por delante tras un parcial de 2-8 (49-50; min. 25). Parecía que por fin los taronja podían cambiar su inercia en el choque cuando Mike Tobey volvió a equivocarse cometiendo dos faltas en menos de un minuto. El norteamericano se iba al banquillo eliminado habiendo jugado poco más de seis minutos y tocaba volver a recomponerse en la pintura€. Ahora ya hasta el final.

Aguantó el tipo el equipo en los minutos siguientes cometiendo pocas pérdidas. Eso fue clave, aunque sufriendo mucho para llegar con todo abierto al último acto (64-59; min. 31). Distancia asumible para un Valencia Basket más experimentado y que podía aprovechar ahora el exceso de presión del equipo de Aíto García Reneses. Así fue tras un parcial de 0-9 liderado por Doornekamp y Labeyrie que suponía un auténtico balón de oxígenoviendo como había discurrido el enfrentamiento (64-68; min. 35).

El Alba Berlín acusó el golpe, se atascó en ataque y, tras un triple de Van Rossom, vio como el choque cambiaba de dirección (66-71; min. 36). Era la máxima renta para el Valencia Basket en todo el partido gracias los ajustes y el aumento de la intensidad defensiva. Con todo, el cuadro alemán no arrojó la toalla y el partido llegó a los últimos 26 segundos con sólo uno arriba para los valencianos (79-80).

Falta casi inmediata sobre San Emeterio con 20 segundos por jugarse. El alero cántabro anotó los dos y puso tres arriba a su equipo (79-82). Aíto pidió tiempo muerto para demandar canasta rápida a sus hombres, "de tres o de dos", les dijo. Pero el Valencia Basket no les dejó. Falta rápida sobre Siva, que anotó los dos (81-82). Quedaban 16 segundos y nueva personal sobre San Emeterio. Erró el primero y metió el segundo (81-83) a falta de 11 segundos. En la siguiente los de Ponsarnau eligieron defender, y Siva anotó fácil en penetración con 2,2 segundos para la conclusión (83-83). Nervios en los taronja y pérdida de balón tras saque de banda, y el Alba que ya acarició ahí el triunfo con un lanzamiento desde medio campo que se fue muy desviado.

Lo lograría después, en una prórroga que supo afrontar en una mejor disposición que el Valencia Basket pero que acabó decidiéndose también en le último suspiro. De hecho, Matt Thomas dispuso de un último triple para forzar un nuevo tiempo extra pero erró. La buena defensa de Luke Sikma sobre el de Illinois fue determinante.



