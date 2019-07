El Valencia Basket inscribe a Will Thomas en el tanteo

El Valencia Basket, según anunció este lunes la Liga ACB, ha incluido únicamente al ala-pívot Will Thomas en la lista de jugadores sujetos a derecho de tanteo. En esta lista se puede incluir a aquellos jugadores que acaban contrato y los clubes quieren retener pero no han conseguido renovar pero deben presentar una oferta de, al menos, el mismo salario que cobraban en el último ejercicio.

El club presentó en su día una propuesta de renovación a Thomas que no aceptó y aunque en la entidad se cree que aceptará alguna de las ofertas que tiene del extranjero, no se quieren perder sus derechos en la ACB. Los jugadores que están en la lista, un total de dieciséis incluido Will Thomas, tienen trece días para presentar una propuesta mejor de otro club ACB y el club de origen dispone de cinco días desde que la registre para decidir si la iguala o no.

El Valencia Basket sólo ha incluido a Will Thomas y se ha dejado fuera a Aaron Doornekamp, aunque este mismo lunes ha anunciado su renovación, Rafa Martínez, Antoine Diot y Triggvy Hlinason, aunque en estos tres casos ya ha anunciado que no cuenta con ellos.