Ponsarnau: "Hemos demostrado poco carácter"

Jaume Ponsarnau no tuvo reparos en admitir la diferencia de potencial actual entre el Valencia Basket y el CSKA Moscú tras la derrota taronja en su estreno en la Euroliga, pero confía en mejorar de cara a próximos duelos pese a la dificultad que entraña el hecho de un calendario sin respiros con la Liga Endesa y la máxima competición europea.



Valoración de la derrota

Ha sido un fiel reflejo de que nos falta mucho por mejorar. La Euroliga exige muchas cosas y no estamos al nivel, si tiran solos la meten de tres, los esfuerzos tienen que ser más, molestar más el balón para que no tengan tanta fluidez y entender también la dureza, no nos han dejado hacer ni una bandeja, o era falta o era tapón. Han visto que en el perímetro no teníamos acierto y que el dinamismo de nuestros pívots se ha cerrado en la segunda parte y ha crecido la desconfianza. Por momentos hemos demostrado poco carácter independientemente de que son mejores y han jugado mejor que nosotros. La primera presión que tenemos de verdad es ser valientes y darlo todo. Tenemos cosas para agarrarnos, pero tenemos que consolidarlas y hay mucho que mejorar.



Tercer cuarto

Hemos vuelto a la pista con propuestas para revertir la situación y entender que habíamos de remar más, pero han salido unas cosas mal al principio del tercer cuarto y es el primer momento en el que hemos demostrado falta de carácter. Las ilusiones son muy grandes y hoy hemos tenido el impacto de hacerlo mal. Y ellos muy bien. El tercer cuarto ha sido decisivo.



Calendario

Siempre es importante ganar, pero sobre todo construir cosas que nos sirvan para ganar. Ese es el camino y hay muchas cosas que mejorar. Hemos querido estar en la Euroliga y queremos competir también al máximo nivel en la ACB. El reto había que afrontarlo siendo un equipo de 14. Esto es una prueba, nos falta crecer, pero hay cosas donde agarrarnos, pero no nos puede faltar el compromiso y el carácter en cada acción para darlo todo.



Rival

Los baños de realidad, cuando te identifican una distancia como la que hemos visto hoy, va bien para ser conscientes de lo que hay para saber a lo que vamos. La Euroliga nos va a exigir cosas diferentes a las de la ACB y hay que aprender a darlas.



Descartes

Tengo 14 jugadores, Jordan estaba descartado por una lesión, que no es nada grave y a Quino porque no he visto que estuviera en este momento mejor que los otros 12 jugadores que entraron. Cada vez está mejor y más integrado, se transmite que sus compañeros quieren jugar con él y eso es trascendental.



Modelo a seguir

Esto puede pasar, jugamos contra rivales muy buenos y tenemos mucho que mejorar. Cogemos el modelo del Zalgiris, que siempre lo hace bien pese a no hacer primeras vueltas buenas. Hay que aprovecharlo todo para crecer y mejorar y hay que valorar el número de victorias final. Hay que estar concentrados en cada momento y trabajar para que no haya derrotas o rachas negativas.