Las explicaciones de Ponsarnau a la derrota ante Unicaja

El entrenador del Valencia Basket, Jaume Ponsarnau, se mostró convencido de que pese a que sólo han ganado dos de sus nueve encuentros oficiales conseguirán ser un equipo competitivo y recordó que también se vivió un inicio similar la pasada campaña. "El año empezamos no mucho mejor, empezamos mal y este año también y estoy convencidísimo que vamos a conseguir estructura y ser un equipo competitivo", señaló en la rueda de prensa posterior a la contundente derrota (63-79) ante el Unicaja en casa, tras la que La Fonteta pitó a los suyos.

"He participado en ganar en una Eurocup y en poder jugar esta Euroliga y en poder superar juntos un mal momento. Tenemos los mimbres para saber cómo tenemos que recuperarnos, como supimos hacer el año pasado", explicó.

El entrenador dijo que deben evitar "que las soluciones no lleguen de cada uno por su parte, sino desde lo que tenemos" y señaló que lo que le pasa al equipo "no es táctico es mental y yo tengo mucha responsabilidad y debo ayudarles mucho". "Tenemos muchas ganas de hacerlo bien y el balón no entra, hay que dejar pensar en eso y centrarnos en ese bloqueo, ese rebote y lo haremos", apuntó.

Preguntado por la posibilidad de sufrir una temporada tan dura como tuvo el año pasado el Herbalife Gran Canaria al compaginar la ACB y la Euroliga dijo que todo pasa por sumar jugadores. "Para que no nos pase un Herbalife, tenemos que ser un equipo de 14 y entender que un error no puede dar paso a un segundo error por estar lamentándonos del primero. Que seamos un equipo de 14 jugadores porque difícilmente vamos a conseguir algo grande siendo menos", explicó.

El entrenador del Valencia Basket dijo que han mejorado la presencia física del equipo este verano "hasta donde pudimos" pero reconoció que "nuestro potencial físico a lo mejor no esta al nivel del Unicaja pero apostamos por otras cosas, por jugar bien al baloncesto y defender bien conceptualmente".

"Necesitamos encontrar confianzas sobre cosas para que el castillo se pueda subir", señaló Ponsarnau, que se mostró consciente de que a diferencia de lo que pasó el año pasado, en este no tendrán el colchón de la Eurocup para mejorar.