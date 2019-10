Dos taronja en la lista de la selección española

Tras el éxito del pasado Eurobasket, la seleccón española femenina de baloncesto retoma sus concentraciones y partidos de preparación y lo hace con la presencia de dos jugadoras del Valencia Basket: Tamara Abalde y Queralt Casas.

Ambas estarán en una concentración de una semana, que se iniciará el 11 de noviembre y concluirá con la disputa de dos partidos amistosos. El primero será ante Francia en Zamora el día 15 a las 20:30 y el segundo en Palencia, ante el mismo equipo, el domingo 17 a las 12:30. De esta forma se comenzará a preparar el Preolímpico que tendrá lugar en febrero de 2020.

En esa lista de 16 jugadoras convocadas hay novedades, pero se mantiene el protagonismo taronja. Tamara Abalde y Queralt Casas repiten presencia, como premio así a un gran inicio de temporada del Valencia Basket, tercero en Liga Femenina Endesa, y primero en su grupo de Eurocup Women.

Los dos duelos amistosos, que se podrán seguir en Teledeporte, supondrán una nueva oportunidad para las dos jugadoras taronja de seguir mejorando junto a las mejores nacionales, aportando su granito de arena a una selección que no deja de demostrar su talento.

Entre las novedades, destaca el regreso de Alba Torrens y la inclusión de la debutante Maite Cazorla. Una lista en la que se encuentran diez de las campeonas en el último Eurobasket y compuesta por la base de los últimos años que ha hecho que España lleve sin bajarse del podio los siete últimos campeonatos internacionales

El seleccionador nacional, Lucas Mondelo, destaca que "la Selección Femenina realizará en esta concentración una preparación específica para el Preolímpico de febrero, donde no tendremos casi margen para trabajar. Hemos confeccionado una lista de 16 jugadoras para esta concentración. Solemos manejar una de 18 o 20, pero en esta ocasión Astou Ndour y María Conde no estarán por lesión. Como novedad, debutará Maite Cazorla. A su vez, Alba Torrens vuelve a incorporarse al grupo, aunque no jugará estos dos amistosos porque se encuentra en la fase de recuperación de su lesión", detalla el Seleccionador Lucas Mondelo.

El técnico también ha querido realizar un llamamiento a la afición: "No os defraudaremos. Ofreceremos lo de siempre: intensidad, ritmo, valores y ese baloncesto tan dinámico que tanto os gusta. Es una oportunidad única de ver a dos de las mejores selecciones del continente y a las futuras promesas que pronto serán estrellas de ambos países".

La lista completa de las 16 convocadas es la siguiente:

JUGADORA PUESTO EQUIPO

Maite Cazorla Base Perfumerías Avenida

Silvia Domínguez Base Perfumerías Avenida

Cristina Ouviña Base USK Praga

Laia Palau Base Spar CityLift Girona

Queralt Casas Escolta Valencia Basket

Anna Cruz Escolta Fenerbahçe

Leonor Rodríguez Escolta Cukurova

Andrea Vilaró Escolta Perfumerías Avenida

Alba Torrens Alero UMMC Ekaterimburgo

Marta Xargay Alero Dynamo Kursk

Tamara Abalde Ala-pívot Valencia Basket

María Araújo Ala-pívot Spar CityLift Girona

Laura Gil Ala-pívot Perfumerías Avenida

Paula Ginzo Ala-pívot Nissan Al-Qázeres Extremadura

Nogaye Lo Pívot Lointek Gernika

Laura Nicholls Pívot Nadezhda



