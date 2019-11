Esto le dice Labeyrie al aficionado del 'botellazo'

Louis Labeyrie, ala-pivot del Valencia Basket, salió al paso en las redes sociales a todas las criticas recibidas tras el ya famoso 'botellazo' a un aficionado del UCAM Murcia. El jugador, recordemos, dio una patada a una botella cuando se dirigía al banquillo con tan mala fortuna que esta impactó en un espectador del Palacio de los Deportes, quien estalló contra el interior francés desde la grada.



"Se puede ver claramente que no había ninguna intención de golpear esta botella y darle a ningún aficionado del UCAM, simplemente volví al banquillo con normalidad ... De todos modos, quiero disculparme con el aficionado que recibió desafortunadamente el impacto y me complacería comunicarme con él de manera personal", escribió Louis Labeyrie en su cuenta oficial de Twitter.





You can clearly see there was any intention of kicking this bottle to any of UCAM fans, just walked back to bench normally... Anyway i want to give my apologies to the fan who received this unfortunately and would be pleased to get in touch with him for some personal reason. https://t.co/iTVQD2tm6W