Parte médico de María Pina

Ya se conoce cuál es la lesión de María Pina. La jugadora de Valencia Basket fue retirada en camilla en el partido correspondiente a la jornada 13 de la Liga Femenina Endesa ante Quesos el Pastor disputado el pasado 21 de diciembre. Desde entonces el club aún no había notificado el alcance de dicha lesión, tan solo un parte médico comunicando que la alero tenía afectado el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.



Después de ser sometida a las pruebas médicas definitivas, el conjunto taronja confirmó que Pina tiene una rotura del ligamento cruzado anterior de su articulación. La alero valenciana será intervenida en los próximos días para iniciar su recuperación lo antes posible.



Además, María Pina ha escrito una carta de agradecimiento por todos los mensajes recibidos durante estos días de espera. "Hola a todos. He pedido al Club escribir una palabras porque me costaba muchísimo encontrar entre tantos pensamientos, las palabras adecuadas y reducidas de tan solo un tuit. Quería agradecer a todas las personas que se han molestado en preocuparse, animarme, apoyarme, consolarme, entender mi mal momento y ayudarme a encontrar ese lado positivo a lo que me ha pasado. A todos los aficionados de Valencia Basket, pero también a todo el baloncesto en general. A los miembros del Club, a los trabajadores y a la FONTETA (gracias por los aplausos del sábado). No sé aún cómo voy a hacerlo, pero vuestros mensajes me hacen sentir fuerte, me dan energía y me alegran el corazón. Pido disculpas también por no contestar a todos, iré haciéndolo con tiempo. ¡La temporada sigue y nos queda lo mejor! Juntos lo haremos genial. Aprovecho para felicitar el año nuevo. ¡GRACIAS! ".





Esta es la segunda lesión de gravedad que afecta este curso al combinado que entrenadespués de la lesión de. La base canaria también sufrió la misma rotura pero en su caso en la rodilla derecha. Fue a principios de noviembre en el partido correspondiente a la jornada 8 de la competición doméstica contra