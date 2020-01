Dubljevic y el Arena, los frentes taronja en 2020

Arranca un nuevo año para el Valencia Basket con grandes ilusiones por delante, pero también con muchos retos por cumplir. A nivel competitivo, los taronja afrontan un 2020 con el objetivo de consolidarse en la Euroliga y confirmar su poderío doméstico. En la máxima competición continental, el Valencia BC tiene que demostrar que puede alcanzar el Top8. Después de un mal inicio, los de Jaume Ponsarnau tienen a tiro –un solo triunfo– las plazas de playoffs europeos, mientras que en la Liga Endesa el equipo valenciano anda con buen ritmo tras recuperar la senda de la victoria en cancha ajena. Estar presente en la Copa del Rey solo depende del buen hacer del plantel taronja en las dos jornadas restantes de la primera vuelta –Real Madrid, fuera, y Joventut, en La Fonteta–. No obstante, más allá del rendimiento deportivo, la directiva del Valencia Basket encara 2020 con dos desafíos de gran magnitud en el aspecto deportivo y social: la renovación de Bojan Dubljevic y los primeros pasos del futuro Arena.

A pesar de que casi la totalidad de la plantilla termina su contrato en junio de 2020, el nombre de Bojan Dubljevic resalta como el más importante. El montenegrino se ha erigido como el líder del conjunto valenciano y no solo por números. Su carisma, las siete temporadas que lleva en el club y los títulos que atesora lo convierten en candidato a leyenda en La Fonteta. Como uno de los campeones de la Liga de 2017, se prevé que al actual capitán del Valencia BC se le cuelgue el '14' en lo alto del feudo taronja. Pero 'Dubi' aún es presente.

Doble MVP

Solo hace falta ver como terminó el año del pívot. En una misma semana logró lo que nadie antes en el club. Jugador mejor valorado de la jornada en la Euroliga y la Liga Endesa –este último compartido con Costello de Gran Canaria–. A los 42 créditos que sumó ante el Fenerbahçe se le unieron los 29 puntos en valoración contra Iberostar Tenerife.

Dubljevic sumó sus primeros MVP's del curso en 48 horas, pero además pocos jugadores pueden igualar el palmarés y premios del montenegrino. Campeón de Liga (2017, MVP del Playoff Final), dos veces de Eurocup (2014 y 2019) y de la Supercopa Endesa (2017, más valorado en la final con 25 créditos). Al pívot solo le falta la Copa –finalista en 2012 y 2017 [máximo anotador con 28 puntos]– y la Euroliga.

A nivel individual sus números en la 19/20 sitúan a Dubljevic entre los mejores de Europa. Es el octavo con mejor media de puntos (15,5), el quinto en rebotes (6,63) y el sexto mejor valorado con 19,63 créditos.

De igual modo, en la ACB sus estadísticas bajan. En gran medida por el cansancio que provoca jugar en Euroliga y Liga Endesa en margenes de dos o tres días, y las rotaciones que eso conlleva para Ponsarnau. Aún así, Bojan es el mejor taronja ya que es el duodécimo en valoración (15,2) y el undécimo en rebotes (6,1). Con el último premio de la jornada, 'Dubi' acumula siete en su carrera, algo a lo que solo se acerca Doellman, con seis en dos campañas. Además, el balcánico es un constate en los mejores quintetos a nivel doméstico (2019 y 2017) y en la Eurocup (2019 y 2017)

El Arena, a la espera de ofertas

La construcción del nuevo pabellón del Valencia Basket es un sueño que debería iniciarse a lo largo de este año. Ahora mismo, la adjudicación de las obras depende de que se presenten otras ofertas en el concurso abierto por el Ajuntament de València, que abrió el plazo para la licitación a finales de noviembre. De momento solo es conocida la propuesta del propietario del club, Juan Roig, a través de su sociedad Licampa 1617.

En principio, no se prevé otro boceto y en pocos meses podría empezar a edificar la nueva y lujosa casa del Valencia BC. El Arena Valencia presentado por Licampa cuenta con 15.600 asientos y permitiría al club no solo tener una posición privilegiada para eventos relacionados con el baloncesto –Copa del Rey, Final Four de Euroliga o duelos de la NBA en Europa–, sino también como circuito de grandes giras musicales o de otro tipo de competiciones, por ejemplo, los e-sports.

Cabe recordar que el proyecto, presupuestado en 220 millones, estaría sufragado con el patrimonio de Roig. Así, el empresario valenciano culminaría sus deseos de hacer más grande a la ciudad y a un Valencia Basket que tendría el salto de calidad institucional para ser un coloso más a nivel europeo, y en consecuencia haciendo las delicias de sus aficionados. ¡Feliz 2020 taronja!