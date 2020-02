"Superar esta situación nos dará fuerza mental. Hay que sacar el máximo de los que tenemos"

El entrenador del Valencia Basket Jaume Ponsarnau ha hablado después de la derrota de los taronja en La Fonteta ante el Fenerbahce en la jornada 26 de la Euroliga.



Estas han sido sus declaraciones

"Hemos intentado jugar con toda la energía posible. Hemos hecho un buen trabajo defensivo pero hemos cometido errores en los últimos segundos de varias posesiones, y a veces acierto del rival. En el aspecto positivo, no hemos ceoncedido demasiados rebotes ofensivos al Fenerbahce, teniendo en cuenta que es uno de los que provoca más pérdidas a sus rivales. Lo hemos intentado, pero en momentos decisivos no hemos encontrado ese acierto".

(Bajas y entrenamientos sin ocho jugadores)

"Me lamento de que una semana que podíamos trabajar para crecer y mejorar lo hemos podido hacer con demasiados pocos jugadores. Sastre y Marinkovic han aportado cosas, pero me lamento, no me excuso. Hemos tenido buen tiempo para trabajar, y quizá nos ha faltado un poco de maniobra de cómo responder a esa eficacia que tenían ellos para defender mejor en los últimos minutos".

(Triples)

"Al final el basket está en esta dinámica, porque las defensas son muy físicas. Los tres puntos son muy importantes, pero no es lo más importante. Siempre la clave es controlar la ventaja, y si tienes triple, siempre puedes sumar un punto más".

(Arbitraje)

"Es evidente que jugamos contra equipos que tiene respeto ganado por ganar Final Four y eso. Nosotros vamos a seguir luchando, trabajando y mejorando para ganarnos el respeto en todos los estamentos. De todos modos, no es un día para quejarse, quizá de la antideportiva del final que casi lo ha decidido el partido, a lo mejor lo ha sido, pero no me voy a quejar".

(Ndour)

"Tomamos decisiones en función e la semana. Se perdió entrenamientos esta semana por tema de pie. El objetivo que tenía era alargar el equipo, para evitar los problemas de perímetro. Al final lo hemos utilizado, y hemos encontrado una línea. Pero las decisiones las tomamos por algo"

(Guillem Ferrando)

"Contamos con él, con Jordan no, y Sam y Guillem no llegan al domingo. Nos vamos adaptando. De quien más me lamento es de que al cambiar a jugadores de posiciones perdemos cosas que nos estaban ayudando mucho. Pero también creo que toda esta situación si la superamos, nos dará más fuerza mental, y eso será positivo. Ahora hay que sacar el máximo de los que tenemos"

(Burgos, próximo rival)

"Es un equipo con buenos resultados y malos. Juega bien. Sus bases y sus anotadores son muy importantes. Y sobre esta creación y ejecución tenemos que estar muy pendientes. Tienen juego interior dinámico, versátil, con puntos desde el exterior y rematando, y vamos a tener que hacer un buen partido para controlarles y dar nuestra máxima energía"