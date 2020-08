El Valencia Basket ya tiene rivales en la Eurocup Women

El Valencia Basket ya conoce a sus rivales para la EuroCup Women 2020/21. Tras el sorteo realizado este lunes por la mañana, el equipo entrenado por Rubén Burgos ya sabe qué compañeros de viaje tendrá en su segunda aventura europea. Castors Braine y Basket Hema SKW de Bélgica, y el vencedor de la eliminatoria previa entre BC Winterthur (Suiza) y Saint-Amand Hainaut Basket (Francia) serán los rivales de la fase de grupos inicial en el grupo H de la competición.

El enfrentamiento ante Castors Braine no dejaba de estar destinado. El equipo belga, que la pasada temporada disputaba la EuroLeague Women, iba a ser el rival en EuroCup de Valencia Basket en unos cuartos de final que no llegarían a disputarse. De esta forma sí tendrá lugar el enfrentamiento que supondrá la primera ocasión para Celeste Trahan-Davis de medirse a su ex equipo.

Por su parte, el Basket Hema disputó la EuroCup la temporada pasada, completando una gran fase de grupos con tan solo dos derrotas, que le permitía avanzar a una eliminatoria en la que se cruzó un equipo español, Cadí La Seu. Una ex taronja como Tinara Moore y Sydney Wiese decantaban el pase para las catalanas. En la competición nacional, marchaban segundas por detrás de Castors Braine.

Por último, en la eliminatoria previa que decantará el cuarto rival del grupo, se miden el segundo clasificado de la liga suiza, un Winterthur que peleaba por el título empatado con Fribourg, y el décimo de la liga francesa, un Saint-Amand Basket Hainaut que luchaba por mantenerse al máximo nivel.

El Valencia Basket se medirá primero a Basket Hema en la Fonteta, viajará a Bélgica para medirse a Castors Braine a domicilio y recibirá a Winterthur o Hainaut en casa, en las tres primeras jornadas de la fase regular. Los dos mejores equipos del grupo pasarán a octavos de final.

