"Estamos con ganas de pelear por el primer título"

La jugadora lituana del Valencia Basket, Laura Juskaite, aseguró que están ya preparadas para afrontar este fin de semana la Supercopa, en la que se medirán al Lointek Gernika en semifinales.

"Los entrenadores nos están dando mucha información sobre nuestro rival y estamos mejorando nuestro juego. Vamos por el buen camino", señaló en declaraciones facilitadas por el club.

El choque ante el equipo vasco sería para ella su estreno con el Valencia, club por el que fichó este verano como apuesta de presente y futuro.

"Tengo muchas ganas de jugar mi primer partido en España. Estamos trabajando mucho y espero que sea un buen inicio de temporada para el equipo", señaló Juskaite, quien destacó la buena integración que tiene ya el grupo pese a que la última jugadora en llegar, Rebecca Allen, lo hizo hace apenas unos días.

"Creo que nos entendemos bien las unas con las otras y nos apoyamos entre nosotras. Todo va bien. Bec llegó hace unos días, pero ya está integrada en el equipo", aseguró.

Por su parte, la interior del Valencia Basket Raquel Carrera añadió que la intención de pelear por conquistar el que sería el primer título de la historia del equipo femenino del club.

"Creo que todas vamos con mucha ilusión y ambición. El primer partido es contra el Gernika y vemos posible ganarlo. Estamos con ganas de llegar a la final y de pelear por ganar el que sería el primer título del club", explicó a Efe la jugadora gallega.

Carrera apuntó que el Lointek Gernika, su rival el sábado en las semifinales, "es un equipo que corre muy bien y gana mucho de los balones que pierde el otro equipo, así que debemos concentrarnos en no tener perdidas tontas y en hacer nuestro trabajo".

Carrera estuvo cedida la pasada temporada en el RPK Araski y aunque se mostró muy contenta por jugar en una plantilla llena de jugadoras de primer nivel europeo señaló que eso no cambia su manera de encarar el trabajo.

"Siempre me entreno con la máxima intensidad, da igual quienes me rodeen, intento dar el máximo. Me he adaptado bien al ritmo del equipo, son grandes jugadoras y me están ayudando mucho", aseguró.

"Todas me han sorprendido un poco, contra algunas había jugado y a otras las había visto jugar pero por ejemplo Cris Ouviña, que ha estado fuera me ha sorprendió mucho", reconoció.

Carrera explicó que el técnico Rubén Burgos "nos pide esfuerzo e intensidad, le gusta la defensa al máximo, presionar siempre y ser un equipo muy intenso". Además, cree que el hecho de que el equipo tenga tanta calidad como se le presupone no les hará relajarse.

"Siempre hace falta defender, tenemos una plantilla de doce y podemos jugar las doce, así que podemos rotar. Los minutos que estamos en pista son para darlo todo", sentenció.

Respecto a su papel, apuntó que "dependerá de Rubén los minutos que tenga pero voy a competir al máximo por mis minutos y me adaptaré al rol que tenga aquí".

Carrera destacó que ya están adaptadas a la realidad que marcan las medidas contra la COVID-19 y se mostró muy contenta porque tras seis meses de parón se vuelva a competir.

"Mientras no haya solución o vacuna hay que convivir con esto. Aquí en el Valencia la verdad es que nos ponen todas las facilidades del mundo para competir y entrenar", agradeció.