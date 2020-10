Marie Gülich: "Tengo compañeras muy competitivas"

La pista central de L'Alqueria del Basket fue el lugar escogido para la presentación de Marie Gülich, jugadora llamada a marcar diferencias esta campaña con el Valencia Basket y que lucirá el dorsal 21. La pívot alemana, que lleva ya una semana trabajando a las órdenes de Rubén Burgos una vez concluida su participación en la WNBA con la elástica de Los Angeles Sparks, se mostró "contenta y con muchas ganas de competir" en un acto en el que estuvo acompañada por el presidente del club, Vicente Solá, y por su nuevo entrenador, Rubén Burgos.

Fue precisamente Solá el encargado de dar la "bienvenida" al club a "la última jugadora que nos faltaba en el proyecto del equipo femenino". "Estoy seguro que rápidamente sentirá el cariño de la familia taronja, que le acompañará en cada paso que de para conseguir muchos éxitos. Espero que disfrute mucho de esta nueva etapa", le dijo a la nueva incorporación taronja.

Gülich, por su parte, aseguró en que estaba "muy contenta" ya que "todos en el club habían sido muy amables con ella, también mis compañeras. Tengo muchas ganas de competir y empezar a jugar". Insistió en el hecho de que "mis primeras impresiones son muy buenas" y tiene "ganas de disfrutar en la pista".

Ademas, el hecho de conocer con anterioridad a una jugadora como Rebecca Allen "me está ha ayudado dentro y fuera pista. También me he dado cuenta de que tengo compañeras muy competitivas". Algo que cree que será my positivo en una Liga Femenina que, aunque no conoce demasiado porque nunca "he tenido oportunidad de ver partidos completos" considera que "por lo que he visto algo ahora y lo que me cuentan esta liga está muy igualada y tengo ganas de empezar a competir".

"No conozco la liga española, pero es bueno que haya igualdad y competitividad.

Creo que tenemos muy buen equipo y el objetivo es ganar los máximos partidos posibles", continuó Gürlich, cuyos objetivos pasan a nivel individual pasan "por jugar mucho en equipo, coger rebotes, encontrar tiros y también encontrarlos para mis compañeras. Al final se trata hacer jugar bien al equipo".

En este sentido, en cuanto al colectivo quiere lograr "tanto en la liga como en la Eurocup Women, que espero que se pueda comenzar a disputar en enero, tantas victorias como se pueda pero pensando que hay que ir paso a paso y con los pies en el suelo".

Está previsto que Marie Gülich debute ya en la Liga Femenina este mismo sábado en el encuentro que enfrentará al Valencia Basket frente al Casademont Zaragoza. "Es una jugadora muy profesional, sabe lo que puede aportar y lo que le hemos pedido que es presencia físca, rebotes, es una jugadora dinámica, corre bien el campo y poco a poco se irá introduciendo en el equipo y en los automatismos", indicó su técnico, Rubén Burgos, que confirmó que "está preparada para jugar este partido".

Patrocinio de Herbolario Navarro

El acto contó con el patrocinio de Herbolario Navarro, que renovó su acuerdo de patrocinio por una temporada más. "Estamos encantados de estar otra vez aquí, otro año más. Cada día estamos más contentos, tenemos unos valores concretos y que vemos reflejados en el Valencia Basket con la Cultura del Esfuerzo. Además, es un equipo que apuesta por una alimentación inteligente",señaló Carolina Girbés, directora de marketing de Herbolario Navarro.