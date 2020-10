Rubén Burgos: "Tenemos ganas de jugar ya en La Fonteta"

El Valencia Basket afronta su primera semana con doble jornada. El primer partido, este miércoles a las 20:30h frente a Embutidos Pajariel Bembibre en La Fonteta. Rubén Burgos analiza el encuentro. El técnico explica que "lo afrontamos con ganas porque realmente somos una plantilla preparada para ello. Todas las jugadoras vienen de haber desarrollado esa doble dinámica con Europa y liga durante muchas temporadas y creo que también lo están demandando. El equipo llega preparado en buen momento físico y después de una buena racha de victorias".

El conjunto leonés lleva un balance de 1-4, pero Burgos asegura que el equipo no se confía: "Nunca han sido sencillos para nosotros los partidos con Bembibre, sean en casa o en su chancha, y esperamos un partido duro. Es cierto que Bembibre se encuentra en la parte baja de la tabla pero con continuidad del cuerpo técnico. Siempre han planteado partidos muy cerrados defensivamente, encontrando a sus anotadoras. Este año tienen una buena anotación exterior con Higgs e interior con Sara Rhine. No esperamos un partido sencillo. Tenemos que imponernos, imponer nuestro ritmo y más en casa donde tenemos ganas ya de jugar en La Fonteta con nuestros aficionados y mostrar nuestra mejor versión".

El entrenador admite que uno de los objetivos del equipo es aprender a controlar los parciales: "Contra Cadí La Seu siempre es una cancha complicada y no es fácil encontrar tu ritmo de juego allí. Lo encontramos en momentos puntuales con parciales, tanto muy favorables como desfavorables. Lo positivo es que el definitivo y final cayó de nuestro lado. No solo por el acierto ofensivo, que es lo que más llama la atención al aficionado. Sino que en los últimos 6 minutos no encajamos ningún punto y ese es el ritmo que queremos ver del equipo. Ha pasado en diferentes partidos, hay que sumar minutos y recorrido de ese nivel de todas las jugadoras y estar concentrados en ello".

